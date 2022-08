Florent Pagny face au cancer : barbe, sourcils, cheveux... le chanteur réapparait en forme !

"En rémission complète"

"J'ai bénéficié d'un traitement expérimental d'un labo américain, qui datait d'à peine trois mois. Les premiers jours, c'était un peu terrifiant. Il y a eu quelques jours extrêmement périlleux. J'aurais pu y rester. Mais, au bout de quelques jours, on a vu que je n'étais pas mort, que ça fonctionnait. J'avais en tout six séances de chimio, augmentées de ce truc expérimental, avec des tests toutes les deux séances. Après les deux premières séances, déjà, j'étais guéri. En rémission complète. C'était assez spectaculaire !", se confiait-il récemment au Parisien.

Désormais sur pied, Florent Pagny commence donc, petit à petit, à retrouver son physique d'antan. Son bouc est revenu, ses sourcils, ses cheveux et son poids d'origine aussi. De quoi rassurer ses fans mais également ses proches, à commencer par son fils Inca, futur pilote d'avion, et sa fille Ael. Des enfants dont il est très fier, comme il le confiait récemment auprès des journalistes de Gala. "Avec Azucena, nous sommes très fiers de nos enfants. En plus, ils ont une relation fusionnelle et ça nous remplit de joie... Inca vient de réussir son brevet de pilote d'avion. Nos mômes ont trouvé chacun leur point fort, l'ont développé et c'est très agréable de les voir suivre leur destin ainsi", avait-il déclaré avec enthousiasme. Les jours s'éclaircissent pour Florent Pagny !