Florent Pagny : rare apparition de son fils Inca aux commandes d'un avion, sa soeur Ael fière

Né en 1996, Inca a toujours été très proche de sa soeur Ael (née en 1999). Passionnée de photographie, la jeune femme partage son temps entre la Patagonie, Paris et la ville de New York, où elle s'est installée. "Avec Azucena, nous sommes très fiers de nos enfants. En plus, ils ont une relation fusionnelle et ça nous remplit de joie", avait confié l'interprète de Savoir aimer auprès des journalistes de Gala. Fier de son fils, Florent Pagny expliquait : "Inca vient de réussir son brevet de pilote d'avion. Nos mômes ont trouvé chacun leur point fort, l'ont développé et c'est très agréable de les voir suivre leur destin ainsi".

Réservés, les enfants de Florent Pagny n'ont jamais souhaité être dans la lumière mais ont préféré construire leur vie dans l'ombre, protégés des éventuels ragots dont leur père a pu être victime dans sa carrière. "Ce sont des citoyens du monde. (...) Ils sont équilibrés, pas encombrés par ma carrière. C'était primordial pour moi. On ne les a jamais exposés ni cachés", expliquait le chanteur, qui lutte actuellement contre une tumeur cancéreuse au poumon.