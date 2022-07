Florent Pagny victime d'un cancer : une célèbre chanteuse donne enfin de ses nouvelles !

Il a mis sa carrière entre parenthèses pour prendre soin de sa santé. Le 25 janvier 2022, Florent Pagny a annoncé qu'il souffrait d'un cancer du poumon et les nouvelles sont globalement rares depuis. Comme le chanteur n'apparaît plus sur scène - sauf évènement très exceptionnel - et qu'il n'est pas grand fan des réseaux sociaux, son entourage s'occupe de rassurer les foules à son propos. Alors qu'elle s'apprêtait à chanter aux Grimaldines, Anggun a accepté d'en dire davantage au journal Nice-Matin.

"Je prends des nouvelles de sa santé régulièrement, explique-t-elle dans les colonnes de la publication. Il a le moral et il est vraiment porté par l'amour des Français. A mes débuts il m'a tendu la main, nous avons fait un duo et il n'a jamais changé à mon égard." Forcément, ces deux-là sont restés très proches. "Mentor" d'Anggun, Florent Pagny lui avait présenté, au début de sa carrière en France, l'auteur-compositeur Eric Benzi. Il a également chanté le titre Nos vies parallèles en 2015 avec elle, et la chanson a connu un succès fou. C'est un peu grâce à lui si elle a, aujourd'hui, une telle carrière, et qu'elle a l'opportunité de se lancer, cet été, dans une tournée qui passe par l'Italie, l'Indonésie et Singapour.

On a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives

La dernière fois que Florent Pagny a pris la parole pour évoquer son cancer remonte au mois de mai 2022. Sur son compte Instagram, l'artiste était apparu, les traits tirés mais le sourire large, pour assurer qu'il allait "très bien". "J'ai un peu changé de look, obligatoirement, parce que c'est le traitement qui veut ça, précisait l'époux d'Azucena Caamaño. Mais je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché puisque ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en noisette. Donc on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives." Espérons que les divers traitements, mêlés à beaucoup de patience, nous rendrons un Florent Pagny flambant neuf.

Retrouvez l'interview intégrale d'Anggun dans le journal Nice Matin du 23 juillet 2022.