Florent Pagny : Sa fille Ael, 23 ans, est le sosie de sa maman Azucena !

La beauté de maman en héritage. Le 29 juin 2022, Ael, la fille de Florent Pagny et d'Azucena Caamaño, a partagé une photographie sur Instagram sur laquelle elle prouve qu'elle partage le même patrimoine génétique que ses parents ! Sur cette image en noir et blanc, la jeune femme de 23 ans dévoile sa chevelure sombre immense et son charme fou dans un sous-vêtement de la marque Parade. Une jolie brune piquante... qui n'est pas sans rappeler la belle artiste peintre qui lui a donné la vie, durant l'année 1999 !

Ael Pagny partage son temps entre la Patagonie, Paris et la ville de New York, où elle s'est installée. Fraîchement célibataire, elle libère au maximum son emploi du temps pour soutenir son père, Florent Pagny, qui se bat contre la maladie. Malheureusement, avec la meilleure volonté du monde, elle n'avait pas pu se rendre disponible le dimanche 19 juin 2022, jour de la fête des Pères, et avait dû se contenter de rendre hommage au chanteur, sur les réseaux sociaux, à l'aide de quelques souvenirs d'enfance. L'artiste n'était pas solitaire pour autant puisqu'il avait profité d'une virée en moto, puis dans une voiture vintage, avec son fils Inca, 26 ans.

Le protocole a plutôt bien marché

Florent Pagny est en couple avec Azucena Caamaño depuis 1993. C'est avec cet ancien mannequin argentin qu'il a fondé cette petite famille qui le rend si fier. Très entouré, l'interprète de Savoir aimer vient de gagner une bataille dans la guerre qu'il mène, de front, face à son cancer du poumon. Après avoir annulé sa tournée, le chanteur s'est concentré sur son traitement. "Je peux vous dire que je vais très bien, annonçait-il en mai dernier. J'ai un peu changé de look, obligatoirement, parce que c'est le traitement qui veut ça, mais je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché puisque ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en noisette. Donc on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives." En évoquant son parcours, il soulevait l'importance incroyable du soutien de son épouse et de ses enfants. Ha, la famille...