Ael Pagny a 23 ans : la fille de Florent Pagny, sosie de ses parents, a bien grandi !

Ael Pagny est la fille cadette de Florent Pagny et son épouse Azucena. Ce jeudi 26 mai 2022, la jeune femme a célébré ses 23 ans. Soutien de taille pour son père, qui se bat contre un cancer du poumon, la fille de l'artiste a bien grandi et est le parfait sosie de ses parents. Non contente d'avoir hérité de leur belle génétique, elle a également un style très affirmé, comme son illustre papa. En effet, si Florent Pagny est bien connu pour ses vestes en croco, ses pantalons de cuir et ses folies capillaires, Ael Pagny n'a rien à lui envier.

La jeune femme de 23 ans affiche en effet un look bien à elle. Sur Instagram, la fille du coach de The Voice – qui vient de remporter la 11e saison avec son Talent Nour – apparaît ainsi en robe vert fluo et santiags, en total look rouge ou bien en Teddy et cuissardes. Un style vestimentaire très versatile qui en dit long sur sa personnalité bien affirmée. Si elle ne semble pas se diriger vers la chanson comme son père, la soeur d'Inca Pagny a néanmoins également hérité de la fibre artistique.

Sa folle vie à New York

La fille de Florent Pagny est passionnée de photographie. À l'âge de 13 ans, Ael Pagny aimait déjà capturer des instants avec son objectif. Elle est donc partie à New York pour y apprendre cet art, à la célèbre Parsons School of Design. L'artiste y a étudié la photo pendant deux ans et demi avant d'entrer en stage dans un studio créatif. On apprend de nos confrères de Gala.fr que suite à cela elle travaille désormais pour la marque de vêtements Post-Imperial et comme photographe indépendante.

Celle qui dessine et peint également, profite surtout des joies de la ville de New York qu'elle affectionne tant. Et qu'elle parcourt avec son fidèle appareil photo. Après un confinement auprès de ses parents, elle a retrouvé la folle vie new-yorkaise avec bonheur. "Ça fait quelques mois que les lieux ont commencé à rouvrir, a-t-elle avoué à nos confrères, il y a plusieurs semaines. Et c'est incroyable de voir cette explosion de gens qui ressurgissent. Pendant la pandémie, la ville était déserte ce qui, pour New York, est un véritable choc. Aujourd'hui, la ville est de nouveau pleine de monde et notamment d'étudiants. On sent qu'elle est heureuse. C'est tellement agréable d'être simplement dehors, dans les parcs avec ses amis et de pouvoir partager à nouveau."