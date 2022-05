"Quand je grogne à la maison..." : Florent Pagny révèle comment il a "démystifié" son cancer avec sa famille

Interviewé par Nikos Aliagas dans le magazine Gala, ce jeudi 1é mai 2022, Florent Pagny a révélé comment il gère au quotidien son combat contre le cancer. Diagnostiqué d'une tumeur inopérable aux poumons en janvier 2022, le coach de The Voice a révélé être très bien entouré et soutenu par sa femme Azucena et leurs enfants Aël et Inca. De nature optimiste, l'interprète du titre Ma liberté de penser n'a pas perdu son humour et confie : "Je ne suis pas anéanti. Et tellement bien accompagné. Quand je grogne à la maison, je dis à mes proches : "Ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je suis malade !" Ça les fait rire et ça passe ! On a démystifié tout ça !".

"Premier socle pour affronter la maladie" comme le souligne Nikos Aliagas, la famille joue un rôle majeur dans l'équilibre et la guérison de Florent Pagny qui ajoute avec humour : "Ils sont là, et on relativise tout ça en famille. On ne veut pas se faire embarquer par le drame. Chez nous, on se dit qu'il y aura toujours des solutions puisqu'il y a un problème !"

Cette maladie a clarifié mon futur

Très spirituel, Florent Pagny considère cette maladie comme un mal-être latent présent dans son corps qui devait nécessairement s'exprimer par cette tumeur (d'où l'expression "mal-a-dit"). S'il était auparavant dans le flou, ce cancer a en effet donné un second souffle au chanteur qui perçoit désormais mieux son avenir. "Cette maladie a clarifié mon futur, une fois que j'aurai terminé ma chimio, la sixième, je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai." a-t-il révélé, faisant preuve d'une étonnante résilience.

Soulagé, le chanteur confie également avec beaucoup d'espoir que les traitements lourds subis ces derniers mois ont été très efficaces sur sa maladie. "Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la tumeur a bien rétréci, de la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios", avait-il ainsi annoncé.

Retrouvez l'interview intégrale de Florent Pagny dans le magazine Gala, édition du 12 mai 2022.