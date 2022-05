Nour, gagnante de The Voice : révélations sur la santé de Florent Pagny et les rumeurs de favoritisme

Samedi 21 mai 2022, à l'issue d'une finale haute en couleur diffusée en direct sur TF1, c'est Nour qui a remporté la compétition The Voice. À seulement 16 ans, elle devient ainsi la plus jeune gagnante de l'histoire du jeu. Au passage, elle a offert sa cinquième victoire à son coach Florent Pagny. En effet, alors qu'on se demandait depuis le mois de janvier s'il pourrait assurer son rôle lors des directs étant donné qu'il souffre d'un cancer du poumon, le chanteur de 60 ans a réussi à emmener son Talent jusqu'au bout de l'aventure.

Mais plutôt que de se réjouir, certaines mauvaises langues ont vu là un certain favoritisme accordé à Nour. Sa victoire ne serait dûe selon des internautes qu'à leur affection pour Florent Pagny et à leur admiration pour l'artiste qui combat la maladie. Qu'à cela ne tienne, Nour a décidé de les ignorer. "Je préfère ne pas réagir, les gens disent ce qu'ils veulent derrière leurs écrans. Moi, je suis contente, j'ai le trophée et Florent Pagny aussi. On a gagné à deux. La victoire est autant à lui qu'à moi", a-t-elle confié au Parisien.

Nour ne retient ainsi qu'une "expérience de folie, extraordinaire" et se réjouit d'avoir noué une belle relation avec Florent Pagny. "Il a été comme un papa pour moi. Je n'oublierai jamais tous les conseils qu'il m'a donnés. Je repars les yeux pleins d'étoiles", a-t-elle encore déclaré à nos confrères.

Il a des moments de fatigue

La jolie brune d'1m81 avoue par ailleurs qu'avec son coach, ils ont toujours "évité le sujet" de sa maladie. Si elle a bien vu que Florent Pagny était changé physiquement, avec notamment le crâne rasé, il ne lui a jamais fait ressentir qu'il n'était plus apte à être son mentor. "Au début, j'appréhendais le moment où j'allais le revoir après avoir su qu'il était malade. Finalement, il est de bonne humeur, en pleine forme, il est courageux", a-t-elle assuré.

Et pour Nour de tenir le même discours lors d'une autre interview pour Télé Loisirs. "En ce moment, Florent n'est pas au top de sa forme mais quand je le vois en face de moi, je le trouve joyeux, content d'être là, en pleine forme. Parfois, il a des moments de fatigue mais il est heureux grâce à la famille de The Voice, donc je suis très contente", a-t-elle résumé.