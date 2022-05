Florent Pagny atteint d'un cancer et "un peu fatigué" : nouvelles révélations sur son état de santé

L'état de santé de Florent Pagny fait l'objet de toutes les attentions, depuis que le chanteur a annoncé le 25 janvier dernier être atteint d'un cancer du poumon. Le 21 mai 2022, l'émission The Voice s'est terminée en beauté avec la victoire de Nour, sa protégée lors de cette 11e saison. Le crâne rasé, nouveau look qu'il arbore sur le plateau de l'émission, le chanteur, honoré d'un trophée, a fait un discours d'adieux émouvant. Dans les colonnes de Closer, Nour, son Talent, fait quelques révélations sur son état de santé.

"Il est un peu fatigué, nous apprend la jeune chanteuse. J'appréhendais un peu de le revoir sans cheveux ni barbe..." Heureusement, Nour se veut rassurante sur la santé de Florent Pagny : "Mais il est en forme, il est souriant. Même si c'est difficile, il montre son courage et c'est quelque chose qui me fascine chez lui." Une force et un courage en effet indéniables. Il y a déjà quelques jours, la gagnante de The Voice évoquait l'état de santé de son coach, auprès de nos confrères du journal Le Parisien. "Au début, j'appréhendais le moment où j'allais le revoir après avoir su qu'il était malade. Finalement, il est de bonne humeur, en pleine forme, il est courageux", a-t-elle assuré.

Un lien "très fusionnel"

La jolie brune d'1m81 a avoué par ailleurs qu'avec Florent Pagny, mari d'Azucena, ils ont toujours "évité le sujet" de sa maladie. Au sujet de leur relation, elle se confie à Closer. "On a eu un lien très fusionnel. On rigolait beaucoup, on a vraiment une belle complicité et je pense que c'est important, a-t-elle fait savoir. C'est un homme incroyable et très courageux." D'ailleurs, Nour n'a jamais hésité avant de choisir l'artiste pour coach. "C'est le "papa" des coachs, celui qui a le plus d'expérience et remporté le plus de trophées, insiste-t-elle. Je l'admire, je le suis depuis que je suis toute petite." Et le cours de l'émission lui aura donné entièrement raison.