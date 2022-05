"On va continuer la route" : Florent Pagny provoque une vive émotion lors de la finale de The Voice

Le 21 mai 2022, l'émission The Voice s'est terminée en beauté avec la victoire de Nour, protégée de Florent Pagny lors de cette 11e saison. Très ému, le chanteur s'est également vu offrir un trophée car il est le "recordman des victoires de The Voice" avec cinq Talents grands vainqueurs de l'émission. Après avoir reçu le prix des mains de Nikos Aliagas, l'interprète du titre Ma liberté de penser - qui souffre actuellement d'un cancer du poumon - n'a pu s'empêcher de faire un émouvant discours d'adieux au programme.

"Ça fait plaisir de finir en beauté, a-t-il d'abord confié, Alors c'est vrai qu'en général ce sont les Talents qui viennent expliquer qu'ils ont passé un bon moment parce que les gens sont extraordinaires sur ce plateau, que ce soit des techniciens aux musiciens à la production à tous les gens qui nous accompagnent, eh bah je peux vous dire que là c'est un coach qui a passé dix saisons donc j'ai touché à ma onzième année et je peux vous dire parce que c'est la vérité, si ce programme est aussi bon c'est parce que à chaque poste, chaque métier qui accompagne une aventure comme celle-ci, vous avez juste les meilleurs !"

Merci à tous...

Tous très touchés par les mots très tendres du chanteur, les autres membres du jury, l'animateur et le public présents sur le plateau de TF1 semblent tous retenir leur souffle et écouter très attentivement Florent Pagny. "Je voulais dire que j'ai vraiment passé des belles années et je suis trop content d'avoir passé tout ce temps là avec tous ces gens là. Merci à tous...", a conclu l'artiste, avant d'avoir une affectueuse pensée pour sa famille : "Merci à ma femme et à mes enfants et c'est beau on va continuer la route et on va tailler comme ça !"

"Je te souhaite le meilleur...", ajoute Nikos Aliagas, "T'inquiètes pas on va se retrouver", lui glisse Florent Pagny, très confiant pour son avenir et sa guérison. Cerise sur le gâteau, le mari d'Azucena a reçu un disque de platine pour son dernier album L'avenir des mains de Nour et de Slimane en fin d'émission.