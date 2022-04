Florent Pagny atteint d'un cancer inopérable : sa protégée Anggun brise le silence

L'épreuve est difficile pour Florent Pagny. À 60 ans, le chanteur se bat actuellement contre une tumeur aux poumons malheureusement inopérable. Un moment de vie compliqué à gérer pour l'interprète de Savoir Aimer ainsi que pour ses proches. Sa famille au premier plan avec Azucena Caamaño et leurs enfants Inca et Aël (nés respectivement en 1996 et 1999). Ainsi que ses amis les plus fidèles. Alors que Patrick Fiori mais aussi plus récemment Anne Sila ont donné des nouvelles de l'artiste, c'est au tour d'Anggun de briser le silence sur l'état de santé de Florent Pagny.

Dans les colonnes de Nous Deux, la chanteuse de 47 ans, que l'on retrouve en tant que jurée dans Mask Singer, confie : "Il me tient au courant. Ça se passe bien, il est très bien entouré." Dans cette épreuve, Florent Pagny peut aussi compter sur son public, si fidèle. Comme le rappelle Anggun. "L'amour de son public le porte", note-t-elle. Des nouvelles qui rejoignent celles données récemment par la chanteuse révélée par The Voice, Anne Sila. "Apparemment, il va plutôt bien. Ils sont très très liés avec sa femme. C'est un obstacle de plus mais à mon avis il va réussir à aller mieux très vite", a-t-elle ainsi fait savoir, lors d'un entretien exclusif avec Purepeople.com.

Quelle est la relation entre Anggun et Florent Pagny

Si l'on connaît les liens entre Anne Sila et son ancien coach, Anggun a elle aussi une relation particulière avec le chanteur de 60 ans, à qui on a diagnostiqué un cancer du poumon inopérable en début d'année. Après avoir quitté l'Indonésie à l'âge de 20 ans, la chanteuse passe un an à Londres avant de rejoindre Paris. C'est là qu'on lui présente Florent Pagny. Il devient alors son mentor. "Nous avons gardé le contact au fil du temps en nous croisant sur les plateaux télé", a-t-elle confié au sujet de cette "homme fidèle, loyal", comme elle l'a décrit. "Ce n'est pas pour rien qu'il est l'une des personnalités préférées des Français", a confié Anggun.

Si quelques personnalités ont donné des nouvelles – plutôt rassurantes – sur l'état de santé du chanteur français, ce dernier, lui, continue de se faire très discret. Hormis la fois où il est remonté sur scène le crane rasé après avoir entamé ses séances de chimiothérapie, le coach de The Voice – que l'on retrouve dans les émissions enregistrées de cette nouvelle saison – ne s'est pas exprimé depuis un moment.