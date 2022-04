Florent Pagny atteint d'une tumeur inopérable : Patrick Fiori donne de ses nouvelles

Depuis plusieurs mois, Florent Pagny (60 ans) se bat contre une tumeur aux poumons malheureusement inopérable. Un moment très difficile à gérer pour le chanteur mais aussi pour ses proches, inquiets pour sa santé. Interviewé par La Libre, son ami Patrick Fiori a été interrogé sur la maladie du papa d'Inca et d'Aël (nés respectivement en 1996 et 1999, fruit de son amour avec Azucena Caamaño) et sur les effets secondaires de son traitement composé d'un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X.

Loyal et toujours protecteur avec l'interprète du titre Ma liberté de penser, l'acteur de 52 ans a confié : "Florent est un ami donc je prends des nouvelles comme n'importe qui le fait avec un ami. Sauf que les informations, je me les garde pour moi car c'est mon ami et je ne le trahirai jamais ! Ni ce que lui me dit, ni Bruel, ni Goldman, je le garde pour moi". Soucieux de préserver son ami des rumeurs, celui qui a incarné Phoebus dans la comédie musicale Notre Dame de Paris préfère donc garder le secret sur l'état de santé de Florent Pagny, afin sûrement qu'il se rétablisse en toute tranquillité.

Une chanson magique

Par ailleurs, le mari d'Ariane Quatrefages a confié avoir enregistré un nouveau titre avec Florent Pagny. "On sera quatre à chanter : Monsieur Bruel, Florent Pagny, Jean-Charles Papi qui est un artiste corse très connu et moi. Un quatuor assez exceptionnel ! Une chanson magique et magnifique de Michel Mallory, qui est un artiste corse et l'auteur notamment de Toute la musique que j'aime de Johnny. Il a fait quelques gros tubes qui ont accompagné des gens pendant longtemps" a-t-il expliqué.

Tout va bien

Il y a quelques jours, Aël, la fille de Florent Pagny, avait de son côté annoncé des nouvelles rassurantes concernant son papa. "Tout va bien" avait-elle ainsi expliqué lors d'une session de questions/ réponses sur Instagram le 31 mars 2022.

Pour rappel, Florent Pagny avait annoncé être atteint d'un cancer en janvier dernier et avait annulé sa tournée célébrant ses 60 ans afin de suivre les traitements contre ce cancer. "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X", avait-il expliqué avant d'ajouter : "Moi et ma moitié [sa femme Azucena, NDLR] devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière."