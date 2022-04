Diaporama Florent Pagny atteint d'un cancer inopérable : sa protégée Anggun brise le silence

1 / 16 Florent Pagny atteint d'un cancer inopérable : sa protégée Anggun brise le silence

2 / 16 Semi Exclusif - Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris.

3 / 16 Portrait de Florent Pagny et Anggun

4 / 16 Exclusif - Florent Pagny - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022.© Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

5 / 16 Portrait de Florent Pagny et Anggun

6 / 16 Exclusif - Anne Sila et Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker © Guillaume Gaffiot / Bestimage

7 / 16 Exclusif - Florent Pagny et Anggun - Backstage de l'émission "Spectaculaire" à Paris, diffusée le 15 janvier sur France 2. © Pierre Perusseau / Bestimage

8 / 16 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. . © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

9 / 16 Exclusif - Florent Pagny et Patrick Fiori - Studio - Enregistrement de l'émission "La soirée extraordinaire : La musique comme vous ne l'avez jamais vue", qui sera diffusée le 30 juin sur M6.© Gaffiot-Moreau / Bestimage





10 / 16 Exclusif - Florent Pagny - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

11 / 16 Exclusif - Patrick Fiori et Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Versailles", qui sera diffusée sur France 2. Le 14 décembre 2020 © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage





12 / 16 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

13 / 16 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

14 / 16 Semi Exclusif - Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

15 / 16 Semi Exclusif - Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage