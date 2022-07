Florent Pagny face au cancer : réapparition rassurante, une photo dévoilée

L'apparence a changé. La barbe est rasée, les sourcils peu présents mais l'essence même du charme de Florent Pagny est restée intacte. Loin de vouloir se cacher durant ce combat, l'interprète de Savoir aimer avait tenu à assurer les émissions The Voice et être au plus près de ses amis et de ses fans pour emmagasiner un maximum d'amour. L'amour justement, Florent Pagny n'en manque pas. Cette épreuve difficile, il la traverse avec sa femme Azucena, dont il est amoureux depuis 1993.

Cette longue et belle histoire d'amour était pourtant loin d'être gagnée au départ. Comme Azucena l'avait confié, Florent Pagny était très "agressif" avec elle. Un comportement mal interprété, forcément : "Il avait toujours au début avec moi une attitude agressive. Je demande autour de moi : 'Qu'est-ce qu'il lui arrive à celui-là ? Il me déteste ou quoi ?'. On me répond : 'Mais non, il essaye de te draguer'." Aborder les filles, très peu pour Florent Pagny : "Je n'ai jamais été un bon dragueur, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque." Comme quoi, être à côté de la plaque, ça peut aussi avoir du bon...