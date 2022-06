Florent Pagny : Retrouvailles et mots d'amour de ses enfants Aël et Inca pour la fête des Pères

Florent Pagny a de multiples raisons d'être heureux. Il y a un mois, Nour, son dernier talent dans The Voice, a remporté l'édition 2022. Un peu plus tôt, l'interprète de Savoir aimer a révélé que le protocole de chimiothérapie qu'il avait suivi après le diagnostic de son cancer du poumon avait bien fonctionné. Jamais deux sans trois. Ce dimanche 19 juin, Florent Pagny a eu la joie de retrouver son fils Inca, 26 ans, pour la fête des pères. Comme le dévoilent les stories du jeune homme publiées sur les réseaux sociaux (voir diaporama), père et fils sont partis en virée moto, perchés sur de grosses cylindrées que le chanteur affectionne tant avant de prendre place dans une voiture à l'ancienne. Florent Pagny n'a pas caché sa joie de vivre un tel moment après avoir su sa vie en sursis.

Sa fille Aël a, elle aussi, bien pensé à son papa. La jeune femme n'a pas manqué d'adresser de doux mots à Florent Pagny, en dévoilant notamment des clichés d'eux il y a plusieurs années. On découvre la petite fille habillée en tutu en train de danser avec son papa, ses petits pieds posés sur ceux du chanteur. Un "Je t'aime" accompagné d'un coeur rouge vient parfaire le cliché.

Florent Pagny a donc tout pour être heureux, lui qui pensait peut-être qu'il n'aurait plus l'occasion de partager de fête des Pères avec ses enfants nés de son mariage avec Azucena. En janvier dernier, il avait pris la parole sur Instagram pour révéler être atteint d'un cancer du poumon, une tumeur vite prise en charge par un protocole de chimiothérapie. Après plusieurs semaines de traitement, le chanteur de 60 ans était apparu le crâne et la barbiche rasés, pour contrer les effets secondaires du traitement.

En mai dernier, après plusieurs mois de suivi médical et de séances de chimiothérapie, Florent Pagny confirmait la fin de son traitement et restait très optimiste quant aux résultats : "Je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire. Mais maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios, l'immunothérapie - ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette -, donc tout de suite on a envoyé du lourd derrière avec la radiothérapie et des chimios plus intensives." De bonnes nouvelles qui n'ont pu que ravir ses fans.