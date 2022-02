Florent Pagny : Sa fille Ael se ressource en bikini, loin de lui

Invité du JT de 20 heures de TF1 ce jeudi 10 février, Florent Pagny a donné de ses nouvelles non sans émotion. S'il a dans un premier temps tenu à remercier tous les fans pour leur chaleureux soutien, il a ensuite accepté d'en dire plus sur sa maladie : "Je vais très bien. Ce qu'il faut juste clarifier, c'est que, ok, j'ai un problème, qui est la mauvaise case au début mais toutes les autres cases sont plutôt bonnes. Je le découvre très tôt, je suis au degré 1, c'est quelque chose que j'ai depuis 3 et 6 mois. C'est très jeune ! Je n'ai qu'une tumeur, pas de métastases, rien dans les autres organes".

"Assommé" par le diagnostic et le fait que la tumeur était "inopérable", Florent Pagny a finalement choisi de rester optimiste en écoutant les possibilités qui s'offraient à lui en termes de traitement : "On ne peut pas opérer parce qu'elle se divise vite, il y a beaucoup de risques qu'elle se propage dans d'autres organes donc on n'opère pas mais il y a de vrais bons traitements. De la chimio mais aussi de l'immunothérapie qui l'accompagne et qui est de plus en plus performante. Les rayons aussi vont aider à solutionner ce problème. Quand ça se prend dès le début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté des choses. J'ai commencé la chimio et ça se passe pas mal, je l'encaisse plutôt bien". Des nouvelles encourageantes qui réchauffent le coeur de tous.