Patrick Bruel grandiose : il offre un show exceptionnel à Ramatuelle, les VIP conquis !

En choisissant d'inviter Patrick Bruel pour ouvrir le festival de Ramatuelle, ses dirigeants Michel Boujenah et Jacqueline Franjou ont fait un carton plein : très attendu, le chanteur a livré, comme souvent, une performance exceptionnelle ce lundi. Premier à se produire sur la scène, il a enchanté son public avec ses tubes intemporels et quelques chansons moins connues, notamment de ses derniers albums.

Détendu, il était souriant pour profiter d'une communion toujours aussi extraordinaire avec ses fans, qui, parfois, ne le laissaient même pas chanter tant ils connaissent toutes les paroles et lui ont demandé six rappels ! Il faut dire qu'avec une carrière si longue et populaire, Patrick Bruel doit y être habitué et que le cadre se prêtait parfaitement au principe de sa tournée acoustique, comme il l'a confié dans le magazine Var Matin.