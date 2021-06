Patrick Bruel acclamé en Belgique : il régale les fans présents

Patrick Bruel est toujours aussi populaire dans les pays francophones, comme l'atteste le bain de foule auquel il a participé à Bruxelles pour la réouverture des salles de cinéma et l'avant-première de son film Villa Caprice, mercredi 9 juin 2021. Comme le montrent les clichés à découvrir dans notre diaporama, on découvre le comédien entouré de nombreux admirateurs. Comme un air de bruelmania ?

Le pitch de Villa Caprice est prometteur : avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. L'avocat Luc Germon est interprété par Niels Astrup. Patrick Bruel joue quant-à-lui lui le rôle de l'entrepreneur Gilles Fontaine.

Le chanteur préféré des Français jouit donc d'une bonne période en ce moment sur le plan musical et cinématographique. Son single A la santé des gens que j'aime est sorti le 30 mai. Le chanteur de 62 ans veut se montrer optimiste pour les retrouvailles avec son public. "J'ai la sensation que cette crise est derrière nous" a-t-il déclaré dans une interview accordée à DH Radio. Elle a tout interêt à l'être, en effet, car Patrick Bruel sera en tournée en France et en Belgique en 2022. Il avait été testé positif à la Covid-19 le 2 avril 2020, une raison de plus pour lui de vouloir voir cette sombre période se terminer.

Seule ombre au tableau pour le chanteur de Casser la voix, il se remet difficilement de la mort de son meilleur ami, Guy Carcassonne, qui date pourtant de 2013. Invité dans Passage des arts début juin, il revenait sur cette douloureuse perte : "Sa disparition en 2013 m'a fracassé. Mon premier très, très grand chagrin. C'est quelqu'un qui nous manque énormément aujourd'hui, qui manque énormément dans le paysage et dans le discours national".

En France, le film Villa Caprice est sorti le 2 juin dernier.