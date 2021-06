Patrick Bruel "fracassé" : ce deuil insurmontable qui le marque encore aujourd'hui

Quand elle ne se froisse pas avec ses invités, Claire Chazal vit de beaux moments d'émotion dans Passage des arts, sur France 5. Alors qu'elle recevait Patrick Bruel, le mercredi 2 juin 2021, l'émission a connu un moment particulièrement fort à l'occasion d'une question adressée à l'artiste.

En effet, interrogé par une téléspectatrice lors d'un micro trottoir sur la plus belle rencontre de sa vie, Patrick Bruel a répondu sans hésiter. "Ma plus belle rencontre ? Humm hormis mes enfants évidemment, on va être sur un cadre... c'est sans conteste Guy Carcassonne, qui a été pour moi le socle, le frère, le confident. Un prof de droit constit' à domicile si j'ose dire. C'était mon meilleur ami, mon grand ami. Vingt-sept ans d'amitié sans faille", a répondu l'interprète des tubes Place des grands hommes, Casser la voix ou encore Au Café des Délices.

Patrick Bruel avait été très marqué par la mort de Guy Carcassonne - juriste spécialiste du droit constitutionnel et professeur à l'université Paris-Nanterre - emporté en 2013 des suites d'une hémorragie cérébrale alors qu'il n'était âgé que de 62 ans. Le populaire artiste s'était effondré à ses obsèques, alors soutenu et réconforté par Jérôme Cahuzac. "Sa disparition en 2013 m'a fracassé. Mon premier très, très grand chagrin. C'est quelqu'un qui nous manque énormément aujourd'hui, qui manque énormément dans le paysage et dans le discours national", a-t-il ajouté, sous le coup de l'émotion.

Patrick Bruel était invité de l'émission alors qu'il est en plein come back en musique et au cinéma ! L'artiste de 62 ans, qui a révélé avoir lui aussi lutté contre le coronavirus, sort un nouveau film intitulé Villa Caprice avec Niels Arestrup, Irène Jacob et Michel Bouquet ainsi qu'un nouveau single intitulé À la santé des gens que j'aime. De quoi ravir ses très nombreux fans !