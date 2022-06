Amanda Sthers et Patrick Bruel impressionnés par leurs fils Oscar et Léon, rares confidences sur leur éducation

Si on veut que le monde change, il faut attaquer le mal à la racine et élever nos enfants dans un état d'esprit nouveau. C'est la mission que s'est donnée Amanda Sthers, autrice et cinéaste, maman de deux garçons qu'elle a eus quand elle était en couple avec Patrick Bruel : Oscar, né en 2003 et Léon, né en 2005. De passage dans le podcast Passer à table d'Eleonora Galasso, pour assurer la promotion de son dernier roman Le Café Suspendu - paru aux éditions Grasset le 4 mai 2022 - elle a effectivement accepter d'évoquer sa vision du féminisme, celle qu'elle tente d'inculquer aux membres de sa famille.

"Il y a encore beaucoup d'injustice, beaucoup d'inégalité, explique Amanda Sthers. Ça prendra des années cette façon de voir le monde. En tant que mère de garçons, je suis contente de voir que ça commence à changer. En tout cas, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils regardent les femmes d'une autre façon." C'est un scénario rêvé, pour elle qui décrit sa propre enfance comme "pas très solaire", ayant été une petite fille très réservée, sombre, qui n'aimait pas qu'on décide pour elle.

Mes fils ont un respect pour leurs copines

"La dernière fois, il y avait une fille très jolie et le père de mon ainé [Patrick Bruel, NDLR.] lui dit "Alors elle te plait pas ?" et il a répondu "Elle est très jolie mais elle n'a rien à dire", se souvient-elle. J'ai aimé le fait que pour lui ce soit aussi important que l'enveloppe. Il a déjà tout compris. Mes fils ont un respect pour leurs copines. Ils ont plein d'amies filles qui viennent à la maison, qui ont des choses à dire, qui ont des ambitions, et quand ils décrivent leur femme idéale elle a toujours un rêve ou un but. Ce sont des femmes pleines d'idées et c'est ça qui leur plaît." Amanda Sthers a épousé le chanteur français Patrick Bruel en 2004, jusqu'à 2007, année de leur divorce. Les deux ex conservent d'excellentes relations, notamment pour le bien-être de leurs deux enfants.

Retrouvez l'interview d'Amanda Sthers dans le podcast Passer à table, d'Eleonora Galasso.