Amanda Sthers : Son couple avec Patrick Bruel, un poids dans sa carrière

Son histoire avec Patrick Bruel, Amanda Sthers en aurait sans doute bien écrit encore quelques pages. En 2007, après trois ans de mariage et six de vie commune, l'auteure et le chanteur se séparent d'un commun accord et restent en bons termes pour leurs deux fils, Oscar, 19 ans et Léon, 16 ans. Chacun fait sa vie depuis. Patrick Bruel est resté en France, Amanda Sthers a posé ses valises avec les enfants à Los Angeles, traumatisée après les attentats du Bataclan en novembre 2015. Ce départ n'a pas freiné sa belle carrière d'écrivaine. Le 4 mai dernier, elle publiait Le café suspendu aux éditions Grasset. Ses ouvrages se vendent toujours comme des petits pains. Un succès qu'elle ne doit pas forcément à son couple avec Patrick Bruel.

Avoir un compagnon populaire aurait pu offrir un coup de pouce à la carrière d'Amanda Sthers. Cette dernière confie que leur vie commune ne l'a pas spécialement aidée. Ce serait même le contraire puisque comme elle le confie si bien dans les pages du Figaro, "tout a été plus dur" : "Ça ne m'a apporté ni des contacts, ni de la bienveillance, confesse-t-elle. Mais qu'un homme comme lui, avec son intelligence, me regarde avec des yeux admiratifs, ça m'a fait gagner du temps. J'avais besoin d'être aimée et admirée." Avec l'interprète du Café des Délices, Amanda Sthers a été choyée.

Dans son livre Conversation avec Claude Askolovitch publié en 2011 chez Plon, Patrick Bruel revenait sur les dessous de sa rencontre avec Amanda Sthers. Un coup de foudre immédiat pour le chanteur dont les projets amoureux se multipliaient dans la tête : "Lorsque je rencontre Amanda en août 2001, je sais que c'est elle. Deux jours plus tard, je lui dis qu'on aura deux enfants..." Deux garçons viennent effectivement couronner le bonheur des tourtereaux : Oscar en 2003, un an avant le mariage de ses parents, et Léon en 2005.

Devenir père a d'ailleurs chamboulé Patrick Bruel : "Tu as des mondes qui s'entrechoquent dans ta tête et en même temps, tout est balayé quand [bébé] arrive... Cette impression de n'avoir jamais aimé avant et, tout de suite, cette nouvelle peur, qu'il puisse arriver quoi que ce soit. Et tu sais instantanément que c'est pour la vie." L'histoire ne dit pas si en découvrant les bouilles de ses fistons, Patrick Bruel s'est cassé la voix.