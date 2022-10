"Je me suis réveillée, il était parti" : Louane cash sur ses embrouilles avec le père de sa fille, Florian Rossi

En couple depuis 2018 avec Florian Rossi, Louane (de son vrai nom Anne Peichert) est devenue maman d'une petite fille prénommée Esmée en mars 2020. Même si le couple semble nager dans le bonheur depuis le début de leur histoire d'amour, les deux tourtereaux connaissent parfois de vilaines prises de becs, comme avait témoigné la jeune femme au micro de l'émission Ça fait du bien (Europe 1) face à Anne Roumanoff le mardi 18 mai 2021.

Consciente de ses défauts, la chanteuse a confié avoir parfois un mauvais caractère et être très jalouse avec son chéri. "Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c'est évident. Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions, que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d'être avec moi !", avait-elle expliqué. Comme beaucoup de femmes, Louane a d'ailleurs tendance à s'énerver et à sortir de ses gonds si son homme ne lui donne pas de nouvelles, passe de trop longues soirées sans elle ou devient injoignable sur son téléphone portable. "S'il ne va plus avoir de batterie et qu'il rentre plus tard que prévu, ça peut créer une embrouille", avait-elle avoué.

Mais si ces disputes sont souvent dures à vivre sur le coup, Louane a pourtant su en tirer le meilleur parti : en faire de véritables sources d'inspiration pour ses morceaux et ses nouveaux albums. Celle qui s'est faite remarquer en 2013 dans le télé-crochet The Voice et qui a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans le film La Famille Bélier a ainsi confié avoir écrit le titre Ta Peau de l'album Joie de Vivre juste après une embrouille avec son chéri : "Quand je l'ai écrite, c'était vraiment une chanson d'excuses pour mon mec. On s'était engueulé et j'ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n'était pas content et il m'a fait la gueule toute la journée."