Louane maman : cet objet volé à sa fille qu'elle ne quitte jamais !

Ce n'est pas parce que c'est la Fête de la musique que Louane Emera en oublie ses autres passions. Avant d'aller se déhancher au rythme des djembés parsemés à travers la ville, la jeune chanteuse de 25 ans s'est rendue au défilé de la marque BLUEMARBLE afin de découvrir les nouveaux modèles imaginés par Anthony Alvarez. Interrogée par la journaliste Sophie Fontanel à propos de sa tenue du jour, elle a ainsi révélé qu'elle avait opté pour une chemise bariolée de la griffe parisienne, mais également pour un accessoire extrêmement mignon : une bague en plastique de sa fille Esmée, en forme de coeur, entourée de faux diamants, qu'elle porte au niveau de son majeur.

Elle a beau adorer la mode, Louane a tout de même profité de ce 21 juin 2022 pour aller danser. Elle a donc assisté, avec joie, au concert d'Olivia Rodrigo organisé à La Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Alors qu'elle découvrait le défilé BLUEMARBLE, la jeune artiste était installée confortablement auprès de son chéri, Florian Rossi. On imagine que ces deux-là ne se sont pas quittés de la soirée et ont profité, en amoureux, de cette nuit musicale passée loin de leur fille.

La petite Esmée, 2 ans, était certes présente à sa manière, en ayant prêté sa bague à sa maman. Mais elle attendait sans doute ses parents bien sagement à la maison. A moins qu'elle ne soit cachée quelque part en coulisses ? Qu'importe où elle soit, la fillette n'apparait jamais sur Instagram ou autre, ni sur de quelconques photographies volées à son insu. Et pour cause : la chanteuse a toujours mis un point d'honneur à protéger son intimité. "J'ai été assez claire sur les réseaux en disant que je ne voudrais jamais qu'on voit le visage de ma fille parce qu'en fait moi j'ai choisi cette vie, elle non, et il n'y a aucune raison qu'elle ait à subir quoi que ce soit à cause de moi, expliquait-elle récemment sur RTL. Je l'ai tellement dit partout que si demain ça arrive, le procès que je vais leur faire il sera tellement hardcore qu'ils ne peuvent pas se risquer à le faire." Il faudra, donc, pour l'heure, se contenter de ses bijoux...