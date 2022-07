Louane : Galère en plein road trip avec le père de sa fille, avant une soirée mémorable à Saint-Tropez

Louane Emera partage tout avec ses abonnés sur Instagram. Si elle préserve sa fille Esmée de toute notoriété, elle n'hésite en revanche pas à faire savoir ses coups de coeur, mais aussi ses déconvenues à ses fidèles followers. Et ce lundi 18 juillet 2022, la chanteuse accompagnée de son amoureux Florian Rossi, qui a récemment fêté ses 32 ans, a vécu une expérience dont elle se serait bien passée. Les jeunes parents ont partagé leur galère sur Instagram en story, pas vraiment ravis de leur lundi.

En déplacement en Alsace où elle était la tête d'affiche du festival Conç'Air de Saint-Louis, l'artiste de 25 ans a passé un très bon moment jusqu'à ce qu'elle découvre que sa voiture était à la fourrière. "Un lundi comme on les aime", a indiqué Louane Emera en légende d'une photo d'elle et de Florian Rossi devant les lieux. Heureusement, les parents d'Esmée ont rapidement pu régler l'affaire et reprendre la route. Le couple, qui partage aussi sa vie sur scène, est même arrivé à Saint-Tropez. Et pour oublier cette déconvenue, ils ont passé une très bonne soirée. Demain, mercredi 20 juillet, l'interprète de Donne-moi ton coeur sera de nouveau sur scène à Cannes. Le road trip musical peut donc largement continuer.

Anniversaire timide de son amoureux

Louane et Florian Rossi ne se quittent pas. C'est parce qu'il est l'un de ses musiciens que celle qui a été révélée par The Voice a rencontré celui qui est devenu le père de sa fille. Très complices et inséparables, ils sont aussi très différents. En effet, si Louane est plutôt extravertie et se prête facilement aux jeux des réseaux sociaux, son compagnon, lui, est apparement plus timide. Florian Rossi n'aime pas trop apparaître sur Instagram. Mais faisait une exception, le 14 juillet dernier, alors qu'il célébrait avec sa moitié son anniversaire. Et s'il lui arrive de gâcher parfois certaines photos, en raison de son manque d'expression, cette fois-ci ça n'a pas été le cas.