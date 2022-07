Louane célèbre l'anniversaire de son timide amoureux Florian Rossi, ainsi que de deux personnes chères

Louane est en pleine tournée de festivals et retrouve avec bonheur ses fans. Mais sortie de scène, elle accorde tout son temps aux siens, avec en première ligne sa fille Esmée et son compagnon, et papa de cette petite, Florian Rossi. Ce jeudi 14 juillet 2022 sonnait d'ailleurs comme une date des plus importantes pour la chanteuse de 25 ans puisqu'elle a célébré l'anniversaire de son amoureux mais aussi de deux autres personnes très importantes pour elle. L'occasion de leur rendre hommage via son compte Instagram sur lequel elle est toujours très active.

"Joyeux anniversaire", a écrit Louane en légende d'un rare cliché de Florian Rossi, soufflant son unique bougie sur un appétissant gâteau, sur lequel on peut lire la mention "Joyeux anniversaire Flo". Puis, celle qui tient à préserver sa vie privée a également eu pensée pour une autre personne capitale dans sa vie : sa meilleure amie. Celle-ci, prénommée Elise, est aussi née un 14 juillet. "Oui, mon mec et ma meilleure amie sont nés le même jour", a partagé Louane en légende de belles photos d'elle avec eux. Puis, elle a publié une photo de son manager, en précisant : "Ps : mon manage aussi, Happy birthday boss".

Florian Rossi pas fan de s'exposer

Décidément, Louane, née sous le signe du Sagittaire et qui adore l'astrologie, matche visiblement très bien avec les natifs du Cancer, qui sont nombreux à l'entourer à des places de choix dans sa vie. La jeune maman d'Esmée a ensuite fait une référence à Harry Potter, en postant toujours en story : "Ça fait donc d'eux mes reliques de la mort". Les reliques de la Mort sont trois objets fictifs apparaissant dans le septième roman de la série Harry Potter écrite par J. K. Rowling.

Les apparitions de Louane auprès de Florian Rossi, qui fêté ses 32 ans, sont rares. En effet, son amoureux, qui est également l'un de ses musiciens, n'est pas friand de montrer son visage constamment sur les réseaux sociaux et gâche parfois même certaines photos de la chanteuse en raison de son manque d'expression. Mais pour ce jour particulier, l'artiste a fait exception, faisant la joie de sa compagne et mère de sa fille.