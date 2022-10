Stromae et sa femme Coralie, main dans la main : le couple discret affiche sa complicité pour Chanel

Leurs rares sorties sont toujours de véritables événements ! Souvent discrets, Stromae et sa femme Coralie ont cette fois bien répondu présents pour la Fashion Week parisienne en ce début du mois d'octobre. Après le défilé Thom Browne, qui s'est tenu à l'Opéra Garnier, le couple a fait une apparition remarquée au front row du show Chanel ce mardi 4 octobre, l'un des plus importants de la semaine. Et niveau look, ils avaient mis le paquet !

Loin de son costume gris et de sa jupe portés la veille, Stromae avait enfilé une veste blanche très simple avec quatre boutons et une chemise toute aussi immaculée et ornée de l'emblème de la maison de haute-couture sur le col. Pantalon gris et petit sac Chanel complétaient son look, très symbolique de la marque légendaire et attendue dans la capitale.

Sa femme, Coralie Barbier, discrète styliste que l'on voit très rarement avait choisi, quant à elle, un look 100% classique de chez Chanel, dont un tailleur noir assorti d'un t-shirt noir et d'une petite sacoche tenue par une chaine dorée. Et comme la veille, elle avait opté pour une jupe courte. Mais encore une fois, c'est dans le détail que son look a fait mouche : pas de serre-tête à la Blair Waldorf cette fois-ci, mais des bottines noires qui ajoutaient une touche rock à sa tenue.

Le couple, visiblement toujours très complice, avait laissé à la maison leur fils de 4 ans qu'ils n'exposent jamais en public. Les jeunes parents avaient l'air ravis de s'offrir quelques jours en amoureux, si l'on en croit leurs mains entrelacées qui ne se sont jamais quittées. Il faut dire que le chanteur va bientôt partir pour une tournée et devra sûrement laisser sa femme et son petit garçon...

Parmi les autres invités du défilé Chanel, on a pu repérer Diane Kruger, une égérie de la marque depuis de nombreuses années et de retour en Europe après un aller-retour express à Los Angeles pour assister à l'inauguration de l'étoile sur Hollywood Boulevard de son compagnon Norman Reedus. Les stars internationales Naomi Campbell et Kristen Stewart avaient également fait le déplacement, tout comme Cécile Cassel et Charlotte Casiraghi, elle aussi liée à la haute couture depuis longtemps.