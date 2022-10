Stromae et Coralie Barbier : Ultra stylés en looks d'écoliers, devant Janet Jackson et son chignon XXL

C'est un couple dont les apparitions sont rares. Et ce lundi 3 octobre, Stromae (Paul van Haver) et Coralie Barbier, son épouse, ont fait sensation au défilé Thom Browne. La Fashion Week continue de battre son plein à Paris et les personnalités se pressent à chaque défilé. Le chanteur belge et sa femme, maman de leur petit garçon de 4 ans, ont capté toute l'attention en arrivant dans un look d'écolier assorti et stylé. Coralie Barbier, styliste attitrée de son artiste de mari, avait opté pour une jupe courte d'écolière bleu marine – avec le motif rayé blanc, rouge et bleu signature du créateur américain Thom Browne –, cravate autour du cou, perchée sur de beaux talons. Quand Stromae était tout de gris vêtu, lui aussi dans un style écolier. Le couple affichait des sourires radieux, témoignant de leur complicité et de leur bonheur bien préservé.

Thom Browne a proposé une nouvelle fois un véritable show, pour cette collection Femmes Printemps / Été 2023. L'heure était au glamour, avec quelques robes baroques et orientales, ou encore des cols à volant, puisant leur inspiration dans la Renaissance. Des tons pastel, du violet royal, de l'or métallique, du bleu marine, du blanc, mais aussi des rayures, des motifs floraux, de la transparence... rien n'a été oublié. Et Stromae et Coralie Barbier n'étaient pas les seuls à avoir fait le déplacement. Ainsi, Janet Jackson s'est fait remarquer avec un chignon XXL, elle aussi vêtue en gris. Lors du défilé, dans l'enceinte du Palais Garnier, l'Opéra de Paris, la soeur de Michael Jackson était auprès de l'artiste Doja Cat, très colorée.

Janet Jackson surprend avec son chignon XXL stylé

Étaient également présents, Maisie Williams et son compagnon Reuben Selby, Bella Hadid, Jaden Smith, le fils de Will Smith, l'influenceuse Sabrina Zada (@pasabist), Erykah Badu, Caroline Daur, Ella Emhoff, Evan Mock, Katerina Tannenbaum, ou encore Noah Jupe. Tout ce beau monde a pu découvrir l'éblouissante collection du créateur américain, un des moments les plus marquants de cette semaine de la mode à Paris.