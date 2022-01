Janet Jackson revient sur le scandale du Nipplegate... et ses rapports avec Justin Timberlake

La chanteuse Janet Jackson, 55 ans, a clarifié les choses au sujet de sa tristement célèbre performance au Super bowl 2004 en collaboration avec Justin Timberlake, 41 ans. Une prestation qui avait fait scandale en Amérique.

Janet Jackson a adressé un message à ses fans au sujet de son amitié avec le chanteur et acteur Justin Timberlake, à travers le documentaire lui étant dédié. "Honnêtement, tout cela a été démesuré. Et bien sûr c'était un accident qui n'aurait pas dû se produire, mais tout le monde cherche quelqu'un à blâmer et cela doit cesser" a-t-elle déclaré. "Justin et moi sommes de très bons amis, et nous le serons toujours (...) Nous nous sommes parlé il y a quelques jours à peine. Lui et moi sommes passés à autre chose, et il est temps que tout le monde fasse de même." En effet, les deux artistes ont vécu une entente ambigüe pendant des années suite à leur performance torride de la mi-temps du Super bowl 2004. Pour rappel, lors du show, le chanteur avait accidentellement arraché le bustier de Janet Jackson, exposant la poitrine de la chanteuse devant 140 millions de spectateurs.

A cette époque, les carrières des deux stars avaient pris un tournant radicalement différent. Pendant que Justin Timberlake voyait ses ventes grimper en flèche, Janet Jackson se voyait blacklistée de l'industrie de la musique, sa musique écartée des diffusions radios et télés. Une différence de traitement mal vécue par la chanteuse. Dans le documentaire sur Janet Jackson, on voit la star expliquer à son frère Randy que Justin Timberlake lui avait demandé s'il devait s'exprimer ou non sur l'incident : "Nous avons parlé une fois avec Justin et il m'a dit, je ne sais pas si je devrais sortir et faire une déclaration, j'ai répondu, écoute je ne veux pas de drame pour toi, ils visent tout contre moi, si j'étais toi je ne dirais rien." Pourtant en 2006, Janet avait confié son amertume à l'égard de cet épisode chez Oprah Winfrey "toute la lumière a été mise sur moi", et quand il lui a été demandé si elle trouvait que Justin Timberlake avait laissé faire les choses, elle a répondu "que dans une certaine mesure, oui."

Depuis, le chanteur a pris la parole sur Instagram pour s'excuser et reconnaître ses erreurs du passé : "Je comprends que j'ai échoué dans ces moments (...) J'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme, a-t il affirmé avant de poursuivre, je veux spécifiquement m'excuser auprès de Britney Spears (pour leur rupture ultra médiatisée) et Janet Jackson individuellement, parce que je tiens à ces femmes et que je les respecte."