Janet Jackson émue aux larmes après les excuses de Justin Timberlake

Ce comeback fait suite aux excuses officielles de Justin Timberlake à l'égard de Janet Jackson et Britney Spears. Le chanteur les a présentées sur Instagram : "J'ai vu les messages, les tags, les commentaires et les préoccupations et je veux y répondre. Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j'ai parlé à tort et à travers ou n'ai pas défendu ce qui était juste. Je comprends que j'ai échoué dans ces moments-là et dans bien d'autres et que j'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme."

"Je tiens tout particulièrement à m'excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson, toutes deux individuellement, car je me soucie de ces femmes et les respecte, et je sais que j'ai échoué, a-t-il ajouté. Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et, plus important encore, parce qu'il s'agit d'une conversation plus large à laquelle je veux de tout coeur participer et dont je veux m'inspirer."

Janet Jackson et Justin Timberlake avaient partagé la scène du Super Bowl en 2004, à Houston. En pleine chorégraphie, ce dernier avait accidentellement arraché le bonnet de soutien-gorge de sa partenaire et révélé son sein. L'incident avait choqué l'Amérique à l'époque et a durablement entaché la carrière de Janet. Justin Timberlake, lui, n'a jamais été affecté, ni même inquiété.

Les observateurs et le public avaient attribué cette différence de traitement au racisme et au sexisme.