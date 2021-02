Justin Timberlake s'excuse auprès de Britney Spears et Janet Jackson : "Je sais que j'ai échoué"

"Je tiens tout particulièrement à m'excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson, toutes deux individuellement, car je me soucie de ces femmes et les respecte, et je sais que j'ai échoué. Je me sens également obligé de répondre, en partie, parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et, plus important encore, parce qu'il s'agit d'une conversation plus large à laquelle je veux de tout coeur participer et dont je veux m'inspirer."

Dans ce texte, Justin Timberlake présente également ses excuses à Janet Jackson. Pour rappel, les deux artistes avaient eu un différent lors du Super Bowl en 2004. Alors qu'ils étaient sur scène, Justin avait arraché en direct son bonnet de soutien-gorge, révélant ainsi un sein de la chanteuse. Un scandale qui avait durablement entaché la carrière de la soeur de Michael Jackson à l'époque... mais pas celle de Justin.

Pour le moment, ni Britney ni Janet n'ont réagi à cette publication. En revanche, la femme de Justin, l'actrice Jessica Biel, a soutenu son époux dans sa démarche en commentant simplement : "Je t'aime".