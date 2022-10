Janet Jackson pose avec sa "superbe" nièce Paris : rare photo de leur complicité, elle "rattrape le temps perdu"

Le 25 juin 2009, la mort de Michael Jackson à 50 ans provoque un séisme dans le monde entier, mais en premier lieu auprès de sa famille. Le complexe clan Jackson a été plus qu'ébranlé par la disparition brutale du King of Pop, père de trois enfants. Et entre son enfant Paris et sa soeur Janet, les relations n'ont pas toujours été simples. La chanteuse vient de dévoiler une photo où elle pose ensemble. En légende, la star de 56 ans écrit : "Tellement bien de rattraper le temps perdu avec ma superbe nièce." Elle accompagne ses mots d'émoji coeur, marquant son enthousiasme. La fille de MJ a réagi à sa publication avec plaisir en postant un coeur également.

Une photo qui a été prise dans le cadre de la Fashion Week parisienne où tante et nièce ont été remarquées à divers événements de la semaine parisienne de la mode. La maman d'Eissa Al Mana (5 ans) a assisté au show de Louis Vuitton et Thom Browne, tandis que Paris Jackson a été vue à ceux de Giambattista Valli et de Stella McCartney.