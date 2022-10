Paris Jackson en robe florale à trous, la fille de Michael Jackson captive les foules et en montre beaucoup

Sitôt commencée, sitôt terminée. La Fashion Week de Paris est allée à mille à l'heure cette année et il est déjà temps de se dire au revoir. L'évènement était programmé, en France, du lundi 26 septembre au mardi 4 octobre 2022. Fort heureusement, ses dernières heures resteront gravées dans les mémoires. Le lundi 3 octobre, par exemple, c'est la britannique Stella McCartney qui dévoilait sa nouvelle collection de prêt-à-porter femme, printemps-été 2023, placée sous le signe de l'éco responsabilité.

Pour applaudir tous les modèles qui défilaient au Centre Pompidou de Paris, situé dans le 4e arrondissement, Paris Jackson s'était mise sur son trente-et-un, optant pour un maquillage métallique, un simple chignon et une robe à fleurs genre crochet qui laissait entrevoir son body blanc très moulant porté en-dessous - petite pensée pour Florence Pugh dans Midsommar, d'Ari Aster. Etaient également présents pour assister à ce spectacle incroyable, signé Stella McCartney : Lena Mahfouf dite Lena Situations, Caroline "Caro" Daur, Poppy Delevingne, Tony Parker et sa compagne Alizé Lim, Karlie Kloss, Tina Kunakey, Anna Dello Russo, Ramla Al, Jeanne Damas, Tamara Kalinic, Hana Martin, Mohammed Al Turki, Daphné Bürki, Joan Smalls, Gabrielle Caunesil, Phoebe Gates, Candela Pelizza, Carla Ginola, Leonie Hanne, Ellie Goulding, Jessica Wang et Delphine Arnault.

Cette année, le défilé Stella McCartney était organisé sur le parvis du Centre Pompidou de Paris, dont un podium tricolore qui s'accordait à toutes les couleurs du célèbre musée d'art contemporain. Le slogan de la styliste, Change The History !, promet un nouveau chapitre de l'Histoire de la mode engagé, éco responsable et durable. Il n'est pas étonnant de croiser Paris Jackson à la Fashion Week, puisqu'elle était déjà présente aux défilés Givenchy et Giambattista Valli les jours précédents. Elle était également là en Italie, à Milan, pour profiter à l'avance des nouvelles tendances. Celle qui nous a fait une jolie surprise, en revanche, c'est sa tante. Janet Jackson a, en effet, créé l'évènement en apparaissant, en front raw du défilé Thom Browne, assise à côté d'Anna Wintour, Doja Cat et Maisie Williams.