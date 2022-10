Jaden Smith ventre nu face à Janet Jackson et Naomie Campbell, Joe Jonas et Sophie Turner en amoureux chez Vuitton

La semaine de la mode s'est terminée ce mardi 4 octobre à Paris, et avec elle, des dizaines de stars étrangères ont plié bagages pour quitter la capitale et rentrer chez eux. Mais avant cela, impossible pour elles de louper l'un des défilés les plus attendus de la saison, celui de la marque Louis Vuitton. Organisé dans la cour du Louvre par son créateur, Nicolas Ghesquière, il a vu passer de grandes stars et même... plusieurs princesses !

En effet, Charlène de Monaco et Sirivannavari Nariratana de Thaïlande, toutes deux fans de mode, avaient accepté l'invitation. Mais autour d'elles, de nombreuses stars d'Hollywood rivalisaient de beauté, notamment la sublime Alicia Vikander, qui avait choisi une combinaison verte parfaitement adaptée à sa silhouette. Jeune maman, l'actrice suédoise n'était pas accompagnée de son mari, Michael Fassbender sûrement resté aux Etats-Unis avec leur bébé.

Jaden Smith, qui a décidément passé une belle semaine parisienne, est apparu au défilé dans une tenue improbable : ventre à l'air et sarouel en guise de pantalon, le fils de Will Smith a étonné les photographes présents et a retrouvé Naomi Campbell. Tout comme l'actrice Jennifer Connelly d'ailleurs : brillant de mille feux, la quinquagénaire avait choisi une robe argentée et des bottes assorties qui ont scintillé sous le soleil parisien.

Rare couple à avoir fait le déplacement à deux, Joe Jonas et sa femme, l'actrice britannique Sophie Turner, semblaient plus complices que jamais devant le défilé. Souriants, ils ont longuement posé à leur arrivée et paraissaient ravis de cette petite sortie sans leurs deux filles nées en juillet 2020 et 2022. Deux bébés sans doute restés sous bonne garde à l'hôtel !

Janet Jackson, dont la queue de cheval imposante a fait sensation, était venue, quant à elle, accompagnée de l'un de ses meilleurs amis, le créateur Christian Louboutin. Et les deux ne se sont pas lâchés, posant même main dans la main devant les objectifs. La chanteuse, qui a assisté à de nombreux défilés cette semaine, en a peut-être profité pour passer du temps avec sa nièce Paris, elle aussi à Paris.

Egalement actrices de séries télévisées, la sublime Nathalie Emmanuel (Missandei, dans Game of Thrones) a paru heureuse d'être dans la capitale française et d'assister à un si bel événement. Phoebe Dyvenor, héroïne de La Chronique des Bridgerton, était également présente en solo, tout comme Justin Theroux, l'ex-mari de Jennifer Anniston ou Ana de Armas, qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines pour le film Blonde.

Enfin, Maude Apatow, la fille du dieu de l'humour américain Judd Apatow, était présente avec sa mère, Leslie Mann. Toutes deux actrices de comédie, les deux femmes semblaient passer un bon moment ensemble. Chiara Ferragni, dans un look futuriste, a une nouvelle fois impressionné ses fans, tout comme les acteurs Stacy Martin (Le serpent) ou Dominic Cooper (Mamma Mia !).