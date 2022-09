Brad Pitt en noeud pap' et baskets au bras d'Ana de Armas, divine Marilyn en rose de la Mostra de Venise

Blonde n'est pas un biopic classique. Il est l'adaptation du best-seller du même nom de Joyce Carol Oates. Andrew Dominik, qui a dirigé Brad Pitt dans L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford il y a quinze ans, a été conquis par cette vision audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour complexes – de Norma Jeane à Marilyn –, Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu'elle était dans l'intimité.

Marilyn Monroe est morte le 4 août 1962 à l'âge de 36 ans, et depuis plus de soixante-ans, elle continue de fasciner. Son existence à la fois tragique et éblouissante a déjà inspiré le cinéma. La talentueuse Michelle Williams s'est déjà glissée dans la peau de la légende dans My Week with Marilyn de Simon Curtis en 2011.

Blonde, sur Netflix à partir du 28 septembre 2022.