Brad Pitt surpris au lit avec la femme d'un célèbre sportif ? Une histoire aux multiples rebondissements...

Brad Pitt, briseur de ménage insoupçonné ? En 2012, Mike Tyson avait confié dans une interview accordée à Yahoo! Sports, baptisée In Depth with Graham Bensinger qu'il avait surpris sa femme Robin Givens (duquel il était en train de divorcer) au lit alors qu'il était rentré par surprise dans sa maison. "Je divorçais. Je devais me rendre dans le bureau de mon avocat pour finaliser la séparation ce jour-là mais j'étais décidé à faire un détour pour une petite partie de jambes en l'air", expliquait l'ancien champion de boxe, furieux de voir qu'un autre avait pris sa place, et pas n'importe qui puisque c'était Brad Pitt. "Je pense qu'il m'a battu de vitesse. J'étais fou de rage. Vous auriez dû voir sa tronche quand il m'a vu", ajoutait le boxeur qui n'avait cependant pas souhaité se battre avec l'acteur. Ayant depuis pris encore un peu plus de recul sur cette situation, il ajoutait : "J'espère que Brad n'est pas convaincu que je lui en veux parce que je ne suis pas du tout fâché." Tout de même très marqué par cette scène, il l'a également racontée dans son livre La Vérité et rien d'autre paru en 2013.

Ne me frappe pas, ne me frappe pas !

Dans son livre, Mike Tyson affirme également que Brad Pitt aurait commencé à le supplier lorsqu'il l'a surpris avec sa femme. L'ancien boxeur professionnel écrit que l'acteur aurait crié : "Ne me frappe pas, ne me frappe pas !". Des confessions que Robin Givens avaient démenties lors d'une interview le 10 juin 2019 dans le programme Watch What Happens Live : "Je n'ai pas lu le livre, mais on m'a dit qu'il dit nous avoir surpris au lit, ce qui n'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais arrivé. Il nous a surpris alors qu'on revenait d'un événement, comme, une projection ou quelque chose comme ça."

Concernant les cris de Brad Pitt, elle a également nié la version de Mike Tyson. "Non. Est-ce que ça ressemble à Brad ? Je veux dire, Brad a de l'allure, vous voyez ce que je veux dire ?", a-t-elle rectifié. Selon People, le représentant de Brad Pitt n'avait, à l'époque, pas souhaité répondre à la polémique (et on le comprend).

En 2016, Mike Tyson était revenu sur ses paroles et avait modifié sa version des faits indiquant dans l'émission américaine The Real Daytime, qu'effectivement, il n'avait pas surpris son ex au lit mais alors qu'ils sortaient d'une voiture pour se rendre à une soirée.