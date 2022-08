Marilyn Monroe : Comment son père biologique a-t-il été retrouvé... par un Français ?

Lorsqu'en 2021, le jeune producteur français François Pomès s'est attaqué au sujet Marilyn Monroe, personne n'a tenté de l'en dissuader ! L'actrice, dont on commémore les 60 ans de la mort en ce jeudi, est une icône sans pareille, qui s'est éteinte à 36 ans après une vie presque romanesque, liée aux plus hautes sphères de l'état américain.

Mais les secrets dans la vie de Marylin Monroe n'ont pas commencé à sa rencontre avec la famille Kennedy, ni à sa liaison avec Yves Montand bien au contraire : issue d'une famille difficile, avec une mère psychologiquement malade et un beau-père violent , la jeune femme n'a jamais su qui était son père biologique. A l'époque, sa mère, Gladys, enchaînait les liaisons sans lendemain, ne permettant pas à la jeune Norma Jean (son vrai nom) de comprendre de qui elle vient.

Et c'est ce mystère-là que François Pomès s'est mis en tête de découvrir : le nom du vrai père de l'actrice ! Une tâche difficile, car s'il reste des cheveux de Marilyn dans le monde, ils sont disséminés chez des collectionneurs qui ne sont pas prêts à s'en séparer si facilement. Si le montant n'a pas été dévoilé, il semble d'ailleurs que pour récupérer 8 cheveux, il ait dépensé plusieurs milliers d'euros !

Huit cheveux qui ont cependant livré la vérité : l'ADN de l'actrice a fini par matcher avec ceux de deux femmes américaines, Francine, la petite-fille de Charles Gifford et Lisa la nièce de celle-ci. Charles Gifford... qui se trouve être l'un des petits amis occasionnels de Gladys, la mère de Marilyn ! Une grande découverte qui officialise les choses : c'est bien Charles qui fait partie de la famille de Marilyn Monroe, même s'il ne l'a jamais connue et reconnue.

La fin d'un grand mystère qui a plané au-dessus de la vie de Marilyn Monroe pendant des dizaines d'années. Peut-être un jour quelqu'un réussira-t-il à résoudre les autres et notamment comment est morte la jeune femme ? Si le médecin appelé sur place cinq heures après le décès a parlé d'un "suicide probable", rien n'a été établi ensuite laissant courir les plus folles rumeurs, surtout lorsque l'on sait que son amant potentiel, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné un an plus tard...