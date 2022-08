Marilyn Monroe, sa liaison avec John Kennedy : cet appel osé à Jackie, et son improbable réponse !

Véritable icône, sex symbol qui traverse les années, Marilyn Monroe continue d'intriguer et ce même 40 ans après sa mort, dont le triste anniversaire est ce jeudi 4 août 2022. Marilyn c'est une panoplie de films cultes à l'instar de Certains l'aiment chaud, Rivière sans retour ou encore Les Hommes préfèrent les blondes. Mais aussi des relations amoureuses qui ont déchaîné les passions, notamment celle avec Yves Montand mais surtout celle avec John F Kennedy, alors président des États-Unis. Au milieu de cette folle histoire entre une icône du 7e art et le président américain, l'épisode d'un appel improbable de la maîtresse à son épouse Jackie.

Une anecdote des plus folles, signée de Christopher Andersen, journaliste qui a travaillé pour Time, le New York Times ou encore Vanity Fair, révélée dans son ouvrage These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie (Ces précieux derniers jours : L'ultime année de Jack avec Jackie). On découvre donc que Marilyn Monroe – qui aurait à son actif une sextape avec les frères Kennedy – aurait téléphoné à Jackie Kennedy pour lui parler de son idylle avec celui qui était, jusqu'à son assassinat en 1963 à l'âge de 46 ans, son époux. "C'est le genre d'histoire qui paraît incroyable, mais qui a véritablement eu lieu. Certaines de ces choses que nous découvrons à présent passeront de 'spéculations' à 'faits' avec le temps", avait commenté l'historien Doug Wead, interrogé par CBS, en 2013.

La réponse improbable de Jackie Kennedy

Si Jackie Kennedy n'ignorait rien des infidélités de son mari, elle préférait que celles-ci restent secrètes et voyait en Marilyn, électron libre incontrôlable, un risque que sa liaison avec le président soit un jour rendue publique. L'auteur rapporte qu'au moment où elle aurait vu sa carrière battre de l'aile, Marilyn Monroe aurait pensé que son amant allait l'épouser. Elle aurait ainsi appelé Jackie Kennedy pour lui annoncer que JFK avait promis de lui passer la bague au doigt. Et c'est la réponse de Jackie O qui est d'autant plus surprenante. "Marilyn, épousez Jack, c'est formidable... Et installez-vous à la Maison Blanche, assumez les responsabilités de First Lady. Moi, je déménage et vous, récupérez tous les problèmes", lui aurait-elle alors répondu. Une histoire mémorable.