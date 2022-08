Mort de Marilyn Monroe : Un plan à trois avec les frères Kennedy ? Cette sextape qui intrigue

Ce jeudi 4 août est marqué par le triste anniversaire de la mort d'une véritable icône hollywoodienne, Marilyn Monroe. Une actrice qui inspire encore des années après sa disparition et qui aura le droit à un biopic, Blonde, disponible sur Netflix en septembre. Il faut dire que Marilyn Monroe a eu une folle vie, donnant lieu à des rumeurs encore plus folles, qui mérite bien plus qu'un film. Il y a eu notamment cette histoire de la sextape de Marilyn Monroe. La star de Certains l'aiment chaud aurait à son actif un film intime tourné avec... les frères Kennedy. Retour sur cette mystérieuse affaire de sextape, sur fond de plan à trois, qui intrigue encore Hollywood.

Cette sextape se trouverait dans un coffre ultra protégé, après avoir été un moment dans les bureaux du FBI. Depuis des années, cette rumeur voulant qu'une vidéo montrant Marilyn Monroe avoir des relations sexuelles continue d'intriguer. Si l'on a évoqué un moment une fellation, il a aussi été sujet d'un plan à trois avec les frères Kennedy, JFK et Bobby. Rien que ça. Quid de cette sextape ? Elle aurait dû être vendue aux enchères en 2008 au prix de 1,5 million de dollars, mais son propriétaire se serait finalement désisté au dernier moment.

"J'ai entendu un enregistrement de Jack Kennedy au lit avec Monroe"

Enfin, un ancien garde du corps prétendant posséder l'objet aurait fait à nouveau parler de celle-ci, en 2014. Condamné à une amende de 200 000 dollars pour une vente frauduleuse, il a vu la justice saisir une partie de ses biens, dont cette vidéo 8 mm, pour les mettre aux enchères. La vidéo a tout de suite suscité l'intérêt des producteurs de l'industrie du X, dont l'un des plus gros aux États-Unis : Vivid Entertainement, mais un problème s'est rapidement posé. Personne n'a pu authentifier la vidéo ! "Il n'y avait aucune garantie que la sextape ait été authentique, ou même vraie", apprenait-on à l'époque d'une source proche de l'affaire au RadarOnline. William Castleberry, ex-garde du corps hollywoodien, assure pourtant qu'il s'agit d'une authentique sextape, qu'il a toujours gardée secrète par respect pour son ami Joe DiMaggio, ex-mari de l'ancienne maîtresse de JFK.

Alors qu'elle entretenait une liaison avec le président des États-Unis, John F. Kennedy, le détective Fred Otash, qui est alors de tous les coups montés, assure avoir installé des mouchards chez Marilyn Monroe sur les ordres de Howard Hughes, qui cherche à discréditer les Démocrates. Il y aurait entendu la star et le politique en plein ébat. "Oui, j'ai entendu un enregistrement de Jack Kennedy au lit avec Monroe, avait-il livré à Vanity Fair en 1992. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans les gémissements et les grognements. Ils avaient des relations sexuelles, point barre." Alors sextape et bandes audio existent-elles vraiment ?