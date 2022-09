Stromae papa : son fils, adorable petit blond, a déjà 4 ans !

Ils ont pour habitude de garder leur jardin secret pour eux, mais l'occasion était trop belle. Le jeudi 22 septembre 2022, le petit garçon de Stromae et de son épouse Coralie Barbier célébrait un évènement très important... ce qui a donné l'envie, à sa maman, de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour lui déclarer tout son amour. C'est ainsi qu'elle a partagé, sur son compte Instagram, une photographie de l'enfant de dos, regardant passionnément la pluie et le beau temps à travers la fenêtre. "L'arc-en-ciel de notre vie, c'est toi, écrit-elle. Joyeux anniversaire mon petit coeur de l'infini."

Stromae et Coralie Barbier se sont mariés le 12 décembre 2015 au Martin's Patershof, à Malines, en Belgique. En septembre 2018, leur vie a pris un nouveau tournant avec la naissance d'un petit garçon qui fête donc, aujourd'hui, ses 4 ans. Le temps passe mais le mystère reste néanmoins entier. En l'espace de 48 mois, ses parents n'ont pas dévoilé son visage... pas même son prénom ! On sait simplement que le garçonnet a hérité de l'esthétique incroyable de ses parents et qu'il a les cheveux blonds.

Le chanteur a pu assister à l'anniversaire de son fils, et c'est une chance ! Après avoir profité de quelques jours de vacances au Portugal, et avoir enflammé la scène du Festival Rock en Seine, au domaine de Saint Cloud, puis celle du Superbloom Festival de Munich, Stromae va continuer sa tournée Multitude Tour à travers le globe. D'abord en Amérique du nord, en Europe, ensuite. Mais il s'est conservé un temps de pause entre ces quelques interventions musicales puisqu'il reprendra la route le 21 octobre prochain, date de son concert à Vancouver, au Canada. Heureusement, Coralie sera là pour s'occuper de leur enfant, à moins que l'artiste ne prenne son épouse et son fils avec lui. Après tout, le couple a pour habitude de collaborer. Ils avaient notamment créé Mosaert à deux, à l'époque de l'album Racine carrée, un label créatif comprenant notamment une ligne de vêtements unisexe.