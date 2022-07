Stromae ultra musclé dans une télé-réalité ? Des vidéos dévoilées intriguent les internautes

Après sept années d'absence sur la scène médiatique, Stromae a fait un retour retentissant en début d'année en dévoilant son nouveau tube L'Enfer, issu de son troisième album baptisé Multitude. Pour le promouvoir, l'artiste de 37 ans faisait une apparition remarquée qui a fait le buzz dans le JT d'Anne-Claire Coudray sur TF1. À travers cette chanson, Stromae évoquait son passage à vide et sa dépression, dont il a pu se remettre grâce à sa femme Coralie et leur fils (né en 2018). Depuis, tout semble aller beaucoup mieux pour le chanteur Belge qui a retrouvé son public et multiplie les concerts. Mais depuis jeudi 21 juillet 2022, il fait parler de lui pour tout autre chose que la musique.

En effet, sur les réseaux sociaux circulent en masse des images étonnantes, toutes dévoilées par des candidats des Marseillais. On peut voir Stromae grimé ou son parfait sosie en train de participer au tournage d'une émission de télé-réalité dans une villa luxueuse avec piscine, entouré d'autres candidats. En maillot de bain et simplement couvert d'une chemise très colorée, l'homme s'affiche très heureux, faisant beaucoup rire les personnes autour de lui, et dévoilant au passage un corps très musclé. (Voir notre diaporama).

Pour l'heure, aucune information sur ce mystérieux programme n'a été relayée et Stromae s'est bien gardé de s'exprimer sur le sujet, alors qu'il est tagué sur chacune des vidéos. En attendant d'en savoir plus, les images ont beaucoup été commentées. "Stromae apparaîtra dans une télé-réalité ?", "Stromae, il fait quoi dans une télé-réalité ?", s'interroge-t-on sur Twitter. Les stars de télé-réalité qu'on connaît bien Giuseppa et son chéri Paga ou encore Thibault Garcia sont ceux qui ont partagé les premiers les images, confiant leur "choc". Un détail tout de même étrange.

Alors, coup marketing, parodie pour le chanteur ou mise en scène avec son sosie ? La question se pose totalement.