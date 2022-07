Paga (Les Marseillais) : Confidences sur la perte de poids inquiétante de Giuseppa, "tombée à 39 kg"

La nouvelle saison des Apprentis aventuriers sur W9 touche à sa fin. Ce vendredi 1er juillet 2022 sera diffusée la grande finale, laquelle se disputera entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Virginie et Nicolo et Marwa et Kelegh. Malheureusement, Paga et Giuseppa ne sont quant à eux pas allés jusqu'au bout de l'aventure et ont déclaré forfait aux portes de la finale. La raison ? Le célèbre Marseillais de 33 ans s'est blessé au pied en sautant sur une planche en bois recouverte de clous. L'un des clous a alors traversé la chaussure, entraînant sa blessure.

Dans l'épisode inédit de jeudi soir, le couple a donc quitté la plage après plusieurs semaines de compétition très compliquées. Surtout pour Giuseppa. La jeune candidate de 21 ans a en effet eu beaucoup de mal à se faire à la survie, se laissant aller à de nombreuses crises de larmes tout au long du jeu. IL y a aussi eu de graves disputes avec Paga, lesquelles ont pu laisser penser plus d'une fois qu'ils allaient se séparer. Résultat, Giuseppa apparaissait toujours plus mal d'épisode en épisode. Qui plus est, elle s'est dévoilée très affaiblie et amaigrie. Il faut dire que la belle brune a perdu un nombre important de kilos comme l'a révélé Paga lors d'une interview pour Purebreak. "Pour Giuseppa, le plus dur, c'était de ne pas manger. Parce que même si ce n'est pas une grande mangeuse, là, elle s'est rendue compte que la nourriture c'est très important", a-t-il confié. Et d'ajouter : "Elle est arrivée dans l'aventure, elle faisait 44 kilos et je pense qu'elle est tombée à 39 kilos."