Les apprentis aventuriers : Un vol commis en plein tournage, une candidate balance !

Après la révélation d'un vol dans Koh-Lanta, c'est une candidate d'une autre émission de survie qui raconte avoir réussi à chaparder un objet dans le dos de ses camarades, tout en prenant soin de ne pas être repérée par les équipes de tournages. Il s'agit de Virginie, venue participer aux Apprentis aventuriers (saison 5, diffusée au printemps 2022 sur W9) en compagnie de Nicolo dont elle est désormais séparée. Mardi 28 juin 2022, elle se saisit de son compte Instagram afin de rapporter son méfait.

Les conditions de survie sont rudimentaires. Pas de douche et encore moins de savon ou de shampoing. Mais Virginie en a décidé autrement. La candidate confie dans sa story sur le réseau social de partage d'images avoir pris à la lettre la phrase fétiche de Nabilla : "Non mais allô ? T'es une fille et t'as pas de shampoing ?" C'est ainsi qu'elle a volé un produit d'hygiène très convoité... En effet, lors d'une visite chez le médecin du camp, Virginie a eu des papillons dans le ventre en voyant devant elle une bouteille de liquide vaisselle ! Sans plus attendre, elle a volé l'objet. "Donc voilà je me suis lavée les cheveux au Paic citron", lance-t-elle. Et de poursuivre : "A ne pas reproduire, mais bon, moi j'étais dans un contexte où j'étais vraiment désespérée. Cette aventure, elle rend cleptomane ! Dès que tu trouves un truc, dès que tu vois un truc, tu le prends sans réfléchir !"

A l'insu de ses camarades – Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Paga et Giuseppa, Marwa et Kelegh, Marine El Himer et Adrien, Océane El Himer et Christopher des Ch'tis, Simon Castaldi et Adixia –, Virginie a réussi à voler le liquide vaisselle, se laver les cheveux... et elle leur a même raconté un gros mensonge ! Tous ont remarqué la belle chevelure de la jeune femme. L'ex-compagne de Nicolo s'est alors tout bonnement justifiée en expliquant qu'elle devait cette brillance et cette douceur au bain de boue qu'elle avait pris lors d'une épreuve et qu'elle a ensuite rincé à l'eau de mer.

Faute avouée, à moitié pardonnée dit-on. Reste à voir si ses camarades sont d'accord avec cet adage !