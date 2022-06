Koh-Lanta : Un vol sur le camp, un candidat chopé la main dans le sac par Denis Brogniart !

Déjà 21 ans que Koh-Lanta fait les beaux jours de TF1. La chaîne diffuse d'ailleurs les derniers instants des survivants de l'édition du Totem Maudit. Mardi 14 juin 2022, Bastien, Ambre, François, Jean-Charles et Géraldine disputeront la mythique course d'orientation avant de pouvoir accéder à l'épreuve des poteaux et ainsi prétendre au titre de grand gagnant. De cette aventure, ils gardent de jolis souvenirs... et pas grand-chose d'autre. Toutefois, il est déjà arrivé qu'un candidat vole !

Comme le révèle la production auprès de nos confrères du magazine Télé Poche, en kiosques ce lundi 13 juin 2022, après le jeu, "tout devient trésor" pour les aventuriers. D'ailleurs, "leur foulard est leur premier trophée", confie Julien Magne. Certains chanceux repartent avec quelques souvenirs du camp et de cette folle expérience. En effet, les apprentis Robinson ayant trouvé un collier d'immunité ou tout autre objet comme une arme secrète ont le droit de la conserver. "On les leur remet dans leur sac", indique le producteur du célèbre jeu de survie.

Pour les autres, peanuts... ou presque. Ils emportent avec eux la demi noix de coco qui leur servait d'assiette, des coquillages trouvés sur la plage ou encore du sable ramassé en souvenir. Mais cela ne suffit pas pour certains. "Un candidat avait une fois réussi à chaparder un truc, raconte Julien Magne. Il l'avait glissé dans son maillot de bain mais Denis Brogniart l'a vu et le petit filou a rendu l'objet." Pas plus d'informations sur cette séquence off...

Beaucoup rêvent de refaire la décoration de leur salon avec un totem. Mais aucun aventurier n'a le droit de le prendre. Pas même le gagnant qui rentre à la maison avec le joli chèque de 100 000 euros, et rien d'autre. Seul Denis Brogniart a le privilège d'emporter l'objet précieux et tant convoité. "C'est son souvenir de Koh-Lanta. Je pense qu'il les a presque tous", précise Julien Magne qui en a lui aussi quelques-uns, ainsi qu'un pot de riz, un poignard de l'orientation et un casse-tête tribal. Les équipes d'ALP ont elles aussi le droit à quelques cadeaux. "L'an dernier, on a ramené en France une petite valise pour tous ceux qui travaillent sur Koh-Lanta durant l'année mais n'ont pas la chance de partir sur le tournage. Ils étaient très contents", révèle Guillaume Béal, artiste, sculpteur et directeur artistique de l'émission culte.