Koh-Lanta : Olga éliminée aux portes de l'orientation, un blessé évacué et une piqûre impressionnante !

L'étau se resserre dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Après l'élimination de Nicolas la semaine dernière, ils ne sont plus que six encore en lice pour le titre de grand gagnant. François, Ambre, Bastien, Géraldine, Olga et Jean-Charles entendent bien donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aller au bout de l'aventure. Ce mardi 7 juin 2022, TF1 diffuse un nouvel épisode de son jeu de survie, toujours présenté par Denis Brogniart. Résumé de cette belle soirée.

Jeu de confort

Nicolas débarque à la résidence du jury final. La plupart des aventuriers déjà présents sont ravis puisqu'il a joué un rôle important dans leur élimination. Petit règlement de comptes en vue... Le candidat n'assume pas sa double position. Finalement, tous passent à autre chose. Du côté du camp, les préoccupations sont autres : ils sont six pour cinq places à l'orientation...

Avant cela, place au jeu de confort. Ils s'affrontent sur un parcours en cinq étapes. Les hommes ont des sacs de 6 kilos, les femmes des sacs de 3 kilos. Un candidat est éliminé à différentes étapes du jeu et doit alors céder sa charge à un camarade de son choix. Le grand gagnant aura droit à un burger avec des frites. Mais ce n'est pas tout : gambas et brownie seront également au menu. En plus du repas, c'est une nuit tout confort qui attend le vainqueur.

Au premier tour, c'est Jean-Charles qui est éliminé et donne son sac à Bastien. Au second tour, Géraldine est éliminée et cède ses 3 kilos à Bastien. Au troisième tour, Bastien perd et donne 6 kilos à Olga, 6 kilos à Ambre et 3 kilos à François. Au quatrième tour, Olga est éliminée et cède ses sacs à François. La grande finale se joue entre François et Ambre. La victoire est finalement pour François, avec 18 kilos sur le dos ! Il a la possibilité de partager sa belle récompense avec quelqu'un : il choisit Géraldine.

Le duo profite de son confort bien mérité. Arrivés à la villa, ils se découvrent dans le miroir et sont surpris de leur nouvelle apparence. Bain, repas puis nuit 5 étoiles pour Géraldine et François ! Au petit matin, ils profitent même d'un petit-déjeuner.

Le réveil est différent sur le camp. Surtout pour Ambre, qui a passé une nuit difficile. La jeune femme a été piquée à la lèvre et "ça a beaucoup gonflé", indique-t-elle. "Je me suis réveillée en sursaut. Je sentais ma lèvre toute chaude et mon coeur qui battait", raconte-t-elle.

Épreuve d'immunité

Il est déjà l'heure de rejoindre Denis Brogniart pour disputer la toute dernière épreuve d'immunité de la saison. La malédiction du totem maudit frappera l'aventurier arrivé dernier : il aura déjà une voix contre lui au conseil.

Pour gagner, il faut faire preuve d'adresse. Tous disposent d'un rail en bois relié à une corde. L'objectif est d'y positionner trois palets un à un sans jamais faire tomber le rail. Les nerfs sont mis à rude épreuve, et c'est finalement Bastien qui remporte l'épreuve et par la même occasion sa place pour la course d'orientation.

François et Géraldine se qualifient à leur tour. Enfin, Olga suit. Mais, folle de joie, elle sautille et se tord la cheville. Elle est prise en charge par l'équipe médicale directement. "Elle est partie pour se faire soigner à l'infirmerie et reviendra sur le camp le plus vite possible", annonce Denis Brogniart. En parallèle, Jean-Charles perd l'épreuve et aura donc une voix contre lui au conseil.

Après une nuit sur le camp, tous redécouvrent leur silhouette face à un miroir. Ils se pèsent également sur une balance. Certains sont métamorphosés et affichent une perte de poids incroyable ! Olga fait alors son retour. "Je n'ai rien de cassé", rassure-t-elle.

Les discussions en vue du conseil reprennent de plus belle. Rappelons que François a deux voix, Bastien est immunisé et Jean-Charles a déjà une voix contre lui.

Conseil

Tous votent puis Denis Brogniart procède au dépouillement. Ambre obtient 1 voix, Jean-Charles et Géraldine en ont 2, Olga en a 3 et est donc éliminée. Elle fond en larmes, déçue de quitter le jeu aux portes de la finale. Les noms des cinq apprentis Robinson qui disputeront la très attendue course d'orientation sont connus : François, Ambre, Bastien, Jean-Charles et Géraldine.