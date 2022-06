Koh-Lanta : Panique en pleine nuit ! Une aventurière piquée, sa lèvre double de volume !

Panique sur la camp. Au cours de l'épisode de Koh-Lanta, Le Totem maudit diffusé ce mardi 7 juin 2022 sur TF1, alors que tous dormaient plus ou moins paisiblement, Ambre se réveille brutalement. En cause, une piqûre survenue en pleine nuit. Physiquement, l'aventurière garde une trace du passage de l'insecte qui l'a vraisemblablement piquée.

"C'est un petit peu compliqué ce matin le réveil, avec ce qu'il s'est passé cette nuit", lance l'ancienne reine de beauté élue Miss Pérols en 2012. Et d'expliquer sa mésaventure nocturne : "Je me suis faite piquer sur la lèvre. Ça a quand même beaucoup gonflé." De là, TF1 partage des images tournées quelques heures plus tôt, alors qu'il faisait nuit noire et qu'Ambre a paniqué en découvrant que sa lèvre inférieure a doublé de volume. "C'est fort", lance Olga tandis que Jean-Charles estime que le spectacle est "vraiment impressionnant".

"Je commence à me baver dessus", lâche Ambre, qui a visiblement perdu une partie de la sensibilité de sa lèvre. "Je me suis réveillée en sursaut. J'ai senti ma lèvre toute chaude et mon coeur qui battait", explique-t-elle. Puis, alors qu'elle a porté sa main à sa lèvre, elle a compris que quelque chose clochait. "Je me suis dit : 'Bon, là il se passe un truc !'", ajoute-t-elle. Sonnée, l'amoureuse de Nicolas Le Goff, volleyeur professionnel et champion olympique, fait tout de même dans l'humour. "J'ai pensé à faire de la chirurgie esthétique mais mes trois camarades m'ont dit que ça ne m'allait pas", s'amuse-t-elle. Ces trois camarades, ce sont Jean-Charles, Bastien et Olga. François et Géraldine profitaient alors d'un confort loin du camp.

La nuit étant passée, Olga estime que "ça va mieux" et que la piqûre de l'aventurière a bien dégonflé. De son côté, Ambre indique qu'elle se sent bien. "Mais ce n'est peut-être pas un moustique en fait", lâche-t-elle. "Les bêtes grouillent partout. Toute la nuit il y a des lézards ou des serpents dans la toiture de la cabane. Il y a beaucoup d'araignées, de scolopendres, poursuit-elle. On se fait même attaquer par les fourmis, c'est un enfer. Les moustiques n'en parlons pas. En terme de bêtes qui piquent, il y en a un paquet et dans l'eau et sur terre. On est jamais vraiment à l'abri."

Plus de peur que de mal pour Ambre qui se concentre désormais sur la dernière épreuve d'immunité du jeu !