Koh-Lanta, Le Totem maudit : Ambre a été Miss, son joli palmarès révélé !

Dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, ils étaient 24 à espérer aller au bout du jeu de survie de TF1. Au fil des semaines, ils sont de moins en moins. En effet, Lili et Céline ont été éliminées les premières, Franck a abandonné l'émission de manière volontaire, Mattéo, Samira,Benjamin, Stéphanie puis Alexandra ont été éliminés à leur tour. Parmi les aventuriers encore en lice, certains profils se démarquent. Comme celui d'Ambre, jolie brune de 27 ans.

Dans son profil, l'aventurière se présente comme une passionnée de sport. D'ailleurs, elle en a même fait son métier ! Au quotidien, Ambre est gestionnaire de formations sportives. Elle a longtemps pratiqué l'équitation en compétition et a même enseigné cette discipline durant deux ans. Mais la belle aurait pu embrasser une toute autre carrière, bien loin des chevaux et du sport de manière générale. En effet, il y a bien des années, la jeune femme, membre de l'équipe des rouges, se dirigeait ailleurs...

Derrière ce côté sportive et ce franc-parler se cache une reine de beauté ! Ambre a déjà porté l'écharpe et la couronne de Miss par le passé. Elle a ainsi été élue Miss Pérols en 2012. Mais ce n'est pas tout ! La belle brune est arrivée troisième dauphine de Miss Languedoc la même année. Le titre avait été remporté par Emmanuelle Fabre (alors en route pour Miss France) et sa première dauphine était Charlotte Mussard puis la deuxième dauphine était Anais Franchini. Plus encore, Ambre était arrivée deuxième dauphine de Miss Hérault (toujours en 2012).

Pas de titre national pour la belle. C'est dans le sport qu'elle s'épanouit aujourd'hui. Une passion qu'elle partage avec un être qui lui est cher : son compagnon. L'heureux élu du coeur d'Ambre est d'ailleurs loin d'être un inconnu puisqu'elle est en couple avec Nicolas Le Goff. Ce charmant brun de 29 ans est un volleyeur professionnel, membre de l'Equipe de France et du Montpellier UC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a déjà un beau palmarès ! Le sportif a remporté la phase régulière 2020-2021 et a été élu meilleur joueur de cette saison régulière. Aussi, avec les Bleus, il a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Rien que ça !