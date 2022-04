Koh-Lanta 2022 : Alexandra éliminée et en larmes, Olga très émue, grosse surprise au conseil !

Ils étaient 24 aventuriers à participer à Koh-Lanta, Le Totem maudit. Au fil des semaines, l'étau se resserre. En effet, Lili et Céline ont été éliminées les premières, Franck a abandonné l'émission de manière volontaire, Mattéo, Samira ainsi que Benjamin ont eux aussi quitté le jeu. Idem pour Stéphanie, éliminée deux fois en marge de l'abandon médical de Jean-Philippe. Ce mardi 12 avril 2022, TF1 diffuse le septième épisode de cette folle saison, toujours présenté par Denis Brogniart.

Jeu de confort

La récompense est belle : l'équipe gagnante profitera d'un moment inoubliable en prenant le large à bord d'une banka, bateau typique philippin, où sera proposé un buffet incroyable avec des brochettes de crevettes, de la viande, des fruits et bien d'autres mets. A bord, musique et matelas confortables pour passer la nuit attendent également les aventuriers. Attention, le totem maudit n'est jamais loin. L'équipe perdante n'aura pas la possibilité de s'entraîner en vue de l'épreuve d'immunité du lendemain, contrairement aux vainqueurs.

Place au jeu de confort. Devant chaque tribu se trouvent huit poteries à des hauteurs différentes. L'objectif est pour chaque aventurier de rejoindre à la nage la plateforme où elles sont suspendues et de les casser à l'aide d'une massue. A l'intérieur de chaque objet se trouve un bracelet qu'il faut rapporter, le tout en relais.

Les rouges prennent une belle avance en début d'épreuve. Puis, petit à petit, ils sont rattrapés par les jaunes. Alors que les jeux sont très serrés, Yannick détruit la dernière poterie et offre la victoire aux jaunes !

Direction la banka pour eux ! Après avoir dégusté chaque assiette du buffet, les voilà qui se mettent à danser dans la bonne humeur. Tandis que les vainqueurs profitent de leur superbe récompense en mer, les rouges ruminent. Surtout Maxime, qui a loupé ses lancers et s'en veut terriblement.

Au petit matin, il est l'heure pour les jaunes de quitter le navire pour aller s'entraîner avant l'épreuve d'immunité. Les apprentis Robinson se retrouvent alors sur une île avec des catapultes. Chacun tente le coup.

Du côté des rouges, il est question de se nourrir correctement pour espérer être en forme à la prochaine épreuve. Maxime trouve du manioc et souhaite tout manger d'un coup ! Louana, qui s'occupe de la cuisine, n'est pas d'accord et pense plutôt à rationner. L'attitude de Maxime, qui peine visiblement à supporter la faim, agace les filles.

Épreuve d'immunité

Sans surprise, les deux équipes s'affrontent sur une épreuve mythique de Koh-Lanta, les catapultes. Le but du jeu est de détruire huit cibles à différentes distances – la plus éloignée est à 26 mètres – à l'aide de projectile pesant chacun 1 kilo. Mais dans un premier temps, il faut aller chercher en mer le filet où se trouvent ces quatre-vingt projectiles.

Les jaunes prennent un léger avantage en début de jeu mais sont vite rattrapés par les rouges... qui finissent victorieux ! Malgré leur séance d'entrainement, les jaunes n'ont pas été à la hauteur.

De retour sur leur camp, les jaunes pensent au conseil. Setha est en danger, mais son collier d'immunité (imaginaire) fausse les plans. Rappelons également que Yannick a deux bracelets maudits... Et ce n'est pas tout : Nicolas envisage de voter contre Alexandra.

Conseil

Les aventuriers de l'équipe jaune retrouvent Denis Brogniart au conseil. Alexandra fond en larmes avant le vote. "C'est difficile en tant que maman de tout laisser pour faire cette aventure incroyable et de sentir que l'on n'a pas été capable d'aller au bout, de réussir à convaincre les autres qu'on a sa place", lance-t-elle, émue. Face à ces mots, Olga, qui a "peur de perdre une amie", finit elle aussi en larmes. Setha et Yannick confient se sentir eux aussi en danger.

Chaque aventurier vote. Aucun d'entre eux ne sort de collier d'immunité. Place maintenant au dépouillement. Denis Brogniart compte deux bulletins au nom de Yannick, quatre au nom d'Alexandra et quatre au nom de Setha. Egalité entre les deux aventurières, un nouveau vote s'impose. Lors de ce second dépouillement, nouvelle égalité entre Alexandra et Setha ! Comme un air de déjà vu lors du conseil qui opposait Benjamin et Stéphanie... Les deux aventurières vont donc s'en remettre à un tirage au sort. C'est finalement Alexandra qui tire la boule et est éliminée !

Avant de partir, elle demande à Setha pourquoi elle n'a pas sorti son collier. "Je suis joueuse", lui répond sa camarade. Un jeu dangereux qui lui réussit plutôt bien...