Koh-Lanta 2022 : Benjamin éliminé, un conseil sous haute tension, Denis Brogniart obligé de trancher !

Ils étaient vingt-quatre en début d'aventure dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. Après les éliminations de Céline et Lili, Mattéo puis Samira la semaine dernière ainsi que l'abandon de Franck, ils ne sont plus que dix-neuf, divisés en deux équipes : les rouges de Louana et les jaunes d'Anne-Sophie. Au cours du quatrième épisode diffusé ce mardi 15 mars 2022, Denis Brogniart retrouve les apprentis Robinson pour un jeu de confort, une épreuve d'immunité et un conseil où un nouvel aventurier est éliminé ! Résumé de cette soirée.

Jeu de confort

Les vainqueurs profiteront d'un réel confort sur le camp : fauteuils en bois, matelas de nattes tressées, hamac bi places, des coussins... En bref, du luxe pour ces aventuriers en survie ! Plus encore, la tribu gagnante aura à disposition des outils qui permettront de construire tout un tas de choses. Enfin, dernière récompense : des smoothies réparateurs à base de mangue et de banane ! Enfin, les gagnants auront une grande responsabilité : désigner deux camarades de l'équipe adverse qui passeront la nuit sur un îlot où il n'y a rien !

Les règles du jeu sont les suivantes : deux aventuriers de chaque tribu sont suspendus sur une corde qui tient sur un portique. Tous les autres ont pour mission de les maintenir hors de l'eau le plus longtemps possible en tirant sur la corde.

Jean-Charles, blessé au pouce la semaine dernière, ne joue pas. Les jaunes se concertent et Benjamin indique qu'il ne participera pas au jeu. Enfin, pour les femmes jaunes, le tirage au sort a parlé : c'est Stéphanie qui ne joue pas. Chez les rouges, c'est Pauline et Louana qui vont sur les cordes. Les jaunes choisissent d'envoyer Setha et Anne-Sophie. Elles portent chacune un sac de 5 kilos en bandoulière.

Le temps passe et le poids des filles, qui pèsent chacune environ 55 kilos, est de plus en plus difficile à porter. Finalement, les rouges lâchent et la victoire est pour les jaunes ! Ils désignent Maxime et Jean-Philippe pour aller sur l'îlot. Précision de taille : sur cet îlot, les deux aventuriers auront une mission à accomplir. S'ils échouent, la malédiction du totem maudit s'abattra lors de l'épreuve d'immunité, où les rouges partiront avec un désavantage.

Maxime et Jean-Philippe arrivent sur une île divine. Ils découvrent alors leur mission : trouver deux talismans cachés. Après de longues recherches, ils trouvent un premier talisman, puis le deuxième ! Bingo !

Chez les jaunes, malgré le confort, la tension monte. Surtout entre Colin et Yannick. Le premier reproche au deuxième d'être trop sec et cassant avec lui. Au petit matin, ils n'ont plus le feu (comme les rouges) et Olga fond en larmes : ses baskets ont disparu durant la nuit. C'est son mari qui lui en avait fait cadeau.

Épreuve d'immunité

Maxime et Jean-Philippe font leur retour victorieux, pour le plus grand bonheur de leurs camarades. Place à l'épreuve d'immunité ! Chez les jaunes, Olga tire la boule noire et est donc exemptée, pour respecter l'équité.

Denis Brogniart annonce les règles : huit aventuriers sont aveuglés tandis que le neuvième endosse le rôle de guide. Le but est, pour chaque équipe, de construire deux colonnes à partir de rondins de bois. Ces seize pièces sont à récupérer en relais. Ce n'est que lorsque tous les sacs auront été récupérés que les deux derniers aveugles pourront s'atteler à la construction des tours. Enfin, l'un d'entre eux devra à la toute fin retourner en mer récupérer deux chapeaux à mettre au-dessus des colonnes.

Chez les rouges, Fouzi est guide tandis que Louana et Pauline sont constructeurs. Chez les jaunes, Yannick est guide tandis qu'Alexandra et Stéphanie sont constructeurs. Le guidage de Yannick est efficace, Fouzi se fait entendre. Les jaunes sont en légère avance. Finalement, lors de la construction les rouges se rattrapent et remportent l'épreuve !

De retour sur le camp, les jaunes pensent au conseil qui arrivera dans quelques heures mais aussi à la défaite. Benjamin et Alexandra ne se supportent plus. Il lui reproche d'être trop directive et ne comprend pas comment elle a pu faire perdre l'équipe tandis qu'elle estime qu'il ne fait pas grand-chose sur le camp et n'apprécie pas son attitude. Autre querelle, entre Yannick d'un côté et Olga et Colin de l'autre cette fois. Il est reproché au basketteur d'être trop peu actif sur le camp et de donner trop de directives.

En bref, à l'approche du conseil, pas de grande tendance. Ils sont plusieurs à être en danger : Setha et son collier imaginaire, Stéphanie jugée peu utile, Benjamin, Alexandra ou encore Yannick.

Conseil

Tous prennent place face à Denis Brogniart. L'animateur évoque d'abord l'échec à l'épreuve d'immunité. C'est l'occasion pour Benjamin de pointer du doigt la stratégie adoptée, qui n'était pas la bonne, et d'indiquer avoir proposé une meilleure solution que personne n'a pris au sérieux. Alexandra s'agace et estime que son camarade se victimise. Un règlement de comptes mouvementé.

Chacun vote de son côté. Yannick vote deux fois contre lui-même, à cause de ses bracelets maudits. Aucun collier d'immunité n'est joué. Denis Brogniart procède alors au dépouillement. Setha et Alexandra obtiennent une voix chacune, Yannick en a deux sans surprise puis Benjamin et Stéphanie en ont quatre chacun. Face à cette égalité, les aventuriers doivent voter de nouveau contre l'un des deux apprentis Robinson. Lors du second dépouillement, nouvelle égalité entre eux ! Pour les départager, Denis Brogniart procède à un tirage au sort. Et le hasard a choisi : c'est Benjamin qui est éliminé !