Koh-Lanta 2022 : Mattéo éliminé, un abandon inattendu, 2 aventurières changent d'équipe !

Après les éliminations de Céline et Lili, Koh-Lanta, Le Totem maudit fait son retour sur TF1 ce mardi 1er mars 2022 pour un deuxième épisode. Direction les Philippines, à Palawan plus précisément, pour retrouver les trois équipes : les Ilog, les Nacpan et les Turung. Au programme, comme chaque semaine, un jeu de confort et une épreuve d'immunité en équipe, le tout orchestré par Denis Brogniart.

Jeu de confort

Du côté des bleus, Alexandra est malade depuis deux nuits déjà, son corps ne supportant certainement pas de n'être nourri que par de la coco. Ses camarades ont faim. Idem chez les verts et les violets. Les aventuriers sont affaiblis, mais il est l'heure du premier jeu de confort de cette édition.

Comme l'explique Denis Brogniart, chaque tribu dispose d'un toit en bois à deux pentes. C'est à sept que les équipes disputent cette épreuve, trois sur une pente, quatre sur l'autre. A l'aide d'une corde, ils ont pour mission de faire contrepoids et tenir le plus longtemps possible ainsi. L'équipe qui tiendra le plus longtemps – avec au moins deux aventuriers encore en jeu – sera sacrée gagnante. La récompense est belle : l'équipe accueillera Rupa, né ici et qui connaît tout de l'île, qui aura pour mission d'enseigner les rudiments de la survie aux apprentis Robinson. Et ce n'est pas tout ! Les vainqueurs auront le droit d'échanger un aventurier de leur équipe contre celle des perdants...

Les femmes sont plus nombreuses chez les bleus. Après un tirage au sort, c'est Samira qui est écartée du jeu. Top départ ! Les verts et les violets faiblissent rapidement. Chez les bleus, qui tenaient bon jusque là, c'est la dégringolade et ils ne sont plus que deux à tenir, Fouzi et Colin. Les verts perdent en premier ! Louana lâche et tous suivent. Tous se joue entre le duo bleu et Mattéo et Bastien, rescapés chez les violets. Fouzi lâche et la victoire est pour les violets ! En attendant de rencontrer Rupa, ils doivent choisir quel aventurier vert ils souhaitent intégrer à leur équipe. Ils envoient Setha chez les verts et recrutent Ambre. Elles ont toutes les deux une amulette d'immunité si leurs équipes vont au conseil.

De retour sur le camp, chacune est bien accueillie. Ambre rayonne et fait le bonheur de ses nouveaux coéquipiers, de son côté Setha nourrit les estomacs de ses camarades. Les violets ne sont pas en reste : Rupa débarque et ils se régalent. En cadeau de départ, il leur laisse une pierre à feu ! Le bois étant trop humide, Stéphanie coupe quelques mèches de cheveux afin d'enfin voir jaillir des flammes sur le camp. Bingo !

Un abandon, des animaux sauvages et des larmes

Du côté des verts, Franck annonce qu'il souhaite abandonner le jeu. "Je quitte l'aventure maintenant, de mon propre chef", indique-t-il. Une décision jugée égoïste et lâche par ses camarades qui se retrouveront alors en sous-effectif car, rappelons-le, un départ dans ces conditions ne conduit pas à un remplacement.

Autre ambiance chez le violets. Anne-Sophie s'en va à la recherche de nourriture et en pleine jungle, tombe sur un singe capucin et un serpent ! De quoi la faire paniquer ! Sur le même camp, Mattéo fond en larmes face aux difficultés de l'aventure.

Enfin, chez les bleus, toutes les énergies sont concentrées autour du feu. Chacun tente le coup, sans succès.

Épreuve d'immunité

Chaque équipe doit constituer un tourniquet avec treize pièces. Ils sont six par équipe. Cinq sur une plateforme éloignée en mer, le sixième aventurier doit libérer la structure où se trouvent les pièces. Dès que la structure est libérée, le top départ est donné. Le premier relayeur doit passer les obstacles en allant le plus vite possible et rejoindre la structure, où il faut placer les pièces.

Tirage au sort oblige, Bastien (violets) ainsi qu'Olga et Fouzi (bleus) ne jouent pas.

Les bleus prennent une belle avance, ils sont les premiers à libérer leur structure. Ils conservent leur statut de favoris et remportent l'épreuve ! Juste derrière les bleus arrivent les verts puis les violets, derniers.

De retour sur leur camp, les violets pensent au conseil. Stéphanie et Mattéo sont les deux prénoms qui ressortent... Le premier semble mentalement touché depuis le début de l'aventure tandis que la deuxième est vue par ses camarades comme en difficulté sur les épreuves. Ils s'en vont à la recherche de colliers d'immunité.

Conseil

Rendez-vous au conseil pour l'équipe. Chacun a voté et Denis Brogniart procède au dépouillement. Seule Ambre est immunisée. Yannick a une voix contre lui, la sienne en raison du bracelet maudit, Stéphanie en a trois et Mattéo en compte 4. C'est donc Mattéo qui est éliminé. Sa grande amie Stéphanie fond en larmes...