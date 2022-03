Koh-Lanta 2022 : Un aventurier abandonne, stupeur et grosse colère !

C'est une annonce à laquelle personne ne s'attendait ! Franck, aventurier des Ilog verts dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, ne se sent plus à sa place aux Philippines. Après l'échec de son équipe au jeu de confort, il évoque l'idée de quitter le tournage. Quelques mots qu'il finit par prononcer de manière ferme et définitive : "Je quitte l'aventure maintenant, de mon propre chef !" Sans surprise, cette décision fait l'effet d'une bombe...

"Vous vous doutez bien que ce n'est absolument pas contre vous, bien au contraire. Mais simplement, je ne prends plus de plaisir sur l'aventure. Je ne suis plus dedans", déclare Franck, qui avait été intoxiqué par un taro sauvage, face au reste de son équipe. Ce choix ne passe pas auprès de ses coéquipiers ! François tente alors de le raisonner, en lui demandant de prendre le temps de réfléchir à la situation et de ne surtout pas abandonner face aux difficultés rencontrées. En vain... La décision de Franck est prise.

L'équipe juge cet abandon "égoïste" et "lâche". D'autant plus qu'un tel départ fait par choix et non sur décision médicale ne conduit pas à un remplacement. En quittant Koh-Lanta, Le Totem maudit, Franck handicape son équipe qui se retrouvera en sous-effectif. Nicolas estime même qu'il s'agit d'un "couteau dans le dos". De son côté, Louana est également en colère. "Tu nous pourris l'aventure", lâche-t-elle au quinquagénaire. Même constat chez le capitaine Jean-Philippe : "Il nous pénalise, j'en ai des frissons... Je l'avais choisi pour sa sagesse, son expérience (...). Je suis dégoûté."

L'abandon de Franck, une question d'ego ?

Puis, face caméra, elle s'agace : "Il a perdu le premier jour au puzzle, ça lui a fait un coup (...) ensuite à l'élastique il n'a pas forcément été performant, il n'a pas tout donné puis aujourd'hui il s'est mis sur mes mains. On a quand même perdu l'épreuve un peu par rapport à lui. Donc il y a de l'ego, il est venu pour tout donner et il se rend compte qu'il n'est pas forcément super bon dans les épreuves. Il sort aussi peut-être parce qu'il se sent en danger et qu'il n'a pas envie de voir son nom sur un bout de papier. Mais c'est tout petit, on ne s'inscrit pas à Koh-Lanta pour ça ! C'est nul !"

Enfin, Franck est questionné par Denis Brogniart sur ses motivations. "Je sens que ma place n'est plus ici. Je ne ressens plus cette énergie que j'avais, à aider les autres aventuriers. Surtout dans la difficulté. Peut-être que je le regretterai, mais je le saurai en le faisant, estime-t-il. Je n'ai aucun intérêt à rester si je ne m'y sens pas. Koh-Lanta, c'est vivre son aventure à soi et je ne sens plus que je vis mon aventure à moi." Au revoir Franck !