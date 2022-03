Koh-Lanta 2022, Le Totem maudit : Samira éliminée, un blessé évacué, deux nouvelles équipes !

Après les éliminations de Céline et Lili la première semaine puis le départ de Mattéo lors du deuxième épisode (également marqué par l'abandon inattendu de Franck), Koh-Lanta, Le Totem maudit fait son retour sur TF1 ce mardi 8 mars 2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce de Denis Brogniart va chambouler le jeu ! En effet, une refonte des équipes est en vue... Résumé de la soirée.

Jeu de confort

Avant même de partir, les aventuriers sont surpris : le mot dans la bouteille leur indique de prendre leurs sacs. Tous s'attendent à une possible élimination directe... En réalité, ils disputent une épreuve de confort individuelle ! La récompense sera de la nourriture mais aussi d'ordre stratégique et encore une fois, il ne faut surtout pas perdre. Le dernier héritera d'un bracelet maudit et aura, à chaque conseil jusqu'à la réunification, une voix contre lui en plus. Les règles sont les suivantes : les aventuriers doivent tenir debout sur une poutre avec deux bâtons qui tiennent en équilibre sur leurs bras tendus. Dans un souci d'équité, les bâtons des femmes sont plus légers.

Le jeu commence fort... avec une pluie tropicale qui s'abat sur la plage. Yannick est le premier à perdre. Lui qui a déjà un bracelet maudit en récupère alors un deuxième ! Tous tombent un à un. Anne-Sophie, Géraldine et Louana sont les trois dernières à tenir. Géraldine lâche. Puis, lors du duel final, c'est Louana qui l'emporte !

Les avantages sont enfin annoncés : Louana est la cheffe de l'équipe rouge et Anne-Sophie de l'équipe jaune ! Place à la composition de ces nouvelles équipes.

Les Cadlao rouges de Louana : Maxime, Samira, Fouzi, Géraldine, François, Jean-Philippe, Pauline, Jean-Charles, Ambre.

Les Matingi jaunes d'Anne-Sophie : Colin, Olga, Alexandra, Benjamin, Nicolas, Setha, Bastien, Yannick, Stéphanie.

Enfin, grâce à sa victoire, Louana repart avec un pot contenant 1,5 kilo de riz ! Anne-Sophie et son équipe repartent avec 750 grammes de riz. Les rouges ont également le droit à une pierre à feu.

Chaque tribu retrouve son nouveau camp. Et chez les rouges, c'est déjà l'heure des stratégies. Fouzi remarque qu'il est dans une équipe majoritairement composée d'anciens verts. Il craint alors d'être en danger en cas d'échec à l'épreuve d'immunité... Les jaunes parviennent à faire le feu et mangent enfin chaud !

Épreuve d'immunité

L'heure du premier jeu en équipe rouge et jaune a sonné. Il s'agit de la mythique épreuve des flambeaux. Le principe est de passer un parcours de plusieurs étapes avec des porte-feux pour enfin embraser la vasque. Information importante : Stéphanie ne dispute pas le jeu sur décision médicale. Les rouges doivent choisir quelle femme ne jouera pas non plus et désignent Géraldine.

Les rouges ont une légère avance tout le long du jeu. Les jaunes rattrapent leur retard sur la fin, passant même devant leurs adversaires ! La victoire est finalement pour les jaunes.

De retour sur le camp, les discussions tournent autour des stratégies à adopter en vue du conseil chez les rouges. Ils sont cinq ex-verts, quatre ex-bleus et Jean-Charles est le seul ex-violet. Alors que tout repose sur lui... le fustier se blesse ! Il a le pouce en sang. Ses camarades appellent le médecin. "Il s'est coupé profondément le pouce avec la machette, ça saigne abondamment", indique Samira au talkie. L'équipe prend la décision de l'emmener à la clinique.

Ils sont nombreux à se mettre à la recherche d'un collier d'immunité. C'est finalement François qui en trouve un, valable jusqu'au conseil de la réunification. Au même moment, Jean-Charles fait son grand retour !

Conseil

C'est donc à dix que les rouges débarquent au conseil. Chacun vote pour l'aventurier de son choix. Pauline a déjà un vote contre elle à cause du bracelet maudit. Pas de collier joué ce soir, Denis Brogniart procède au dépouillement. Pauline obtient cinq voix à son nom, le prénom de Samira est noté six fois sur les bulletins. C'est donc Samira qui est éliminée. Avant de partir, elle règle ses comptes avec Pauline.